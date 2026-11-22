Renato Paiva durante su etapa como entrenador de León en la Liga MX | IMAGO 7

Rui Tavares relató cómo fue cuando trabajó con la Fiera durante el Apertura 2022

Renato Paiva no pudo regresar a Santos a una Liguilla, luego de la derrota 1-2 contra León en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Irónicamente, fue la Fiera el primer equipo que le dio una oportunidad en México al estratega portugués, pero también donde vivió una de sus peores experiencias, según uno de sus auxiliares.

Fue Rui Tavares, quien formó parte del cuerpo técnico de Paiva por varios años como entrenador de porteros, la persona que reveló que no la pasaron bien con los Panzas Verdes. Según sus palabras en entrevista con el portal Modo Guerrero, fue su peor experiencia en su larga carrera.

"Te puedo decir que mi primera experiencia en México, en León, fue la peor experiencia de mi carrera y te puedo hablar que tengo una carrera ya de muchos años, gracias a Dios. No me gustó para nada trabajar allá", fueron las palabras del entrenador, aunque no dio detalles de qué fue lo que pasó.

Paiva tiene capacidad de revertir la situación de Santos

El Apertura 2026 fue apenas el primer torneo de Renato Paiva con Santos y aunque comenzó con siete partidos sin ganar, una racha de seis triunfos al hilo le permitió soñar con la posibilidad de clasificar al Liguilla. Al final, el objetivo no se cumplió y los Laguneros llegaron a siete torneos consecutivos sin llegar a Cuartos de Final.

Renato Paiva, entrenador de Santos, observa el partido | Imago7

A pesar de ello, Tavares consideró que se le debe dar continuidad a Paiva, quien tiene contrato con Santos hasta junio de 2027. "Yo creo que Renato tiene toda la capacidad para ayudar a Santos a salir de esa racha, porque Renato es un entrenador muy organizado (...) tiene como mecanismos de trabajo buenos, que los jugadores le gustan".

"Obviamente que necesita de un poquito de tiempo, pero en el fútbol no hay tiempo, también lo sabemos porque todos quieren que el resultado aparezca ayer. Pero que la afición, el apoyo de Renato yo creo que puede hacer un buen trabajo, porque peor de lo que está no se va a quedar", finalizó.

Acción de juego en el partido de Santos contra León | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Renato Paiva con León y con Santos?