Aleco fue a abrazar a todos sus jugadores al final del duelo ante León pese a la eliminación del torneo

Aleco presente en el campo para abrazar a sus jugadores luego de la derrota ante León | Imago7

El presidente lagunero no recriminó nada a sus futbolistas a pesar de perder ante los Esmeraldas

Santos Laguna se ha ido eliminado del torneo tras perder en contra de León en lo que ha terminado por ser su último partido del torneo y del año en el Territorio Santos Modelo; sin embargo, luego de que el árbitro Luis Enrique Santander pitara el final del cotejo, el presidente lagunero Alejandro Irarragorri Kalb, ingresó a la cancha a abrazar a todos y cada uno de sus jugadores.

Las burlas ya se han hecho presentes en redes sociales, ya que el mismo Aleco había comenzado a invitar grupos musicales a tocar en el medio tiempo de su hipotético partido de Ida de Cuartos de Final, algo que no sucedió finalmente.

Se acabó el torneo del Color Esperanza

Un golazo inesperado al minuto 90 por parte de Ismael Díaz, puso contra las cuerdas y de manera inmediata eliminado al equipo de Renato Paiva, quienes con el empate de Ramiro Sordo soñaban con la clasificación. Es por ello que el silbatazo final de Luis Enrique Santander fue un golpe fuerte para los Laguneros.

No pasó ni un solo minuto cuando Aleco ya estaba presente en el césped para ingresar y encontrarse con sus jugadores, a quienes abrazaba para dirigirse a ellos de manera directa seguramente dándoles palabras de aliento y agradecimiento pese a haber quedado fuera de la competencia.

Finalmente, el 'presi' se encontró con su portero Carlos Acevedo y también con su entrenador Renato Paiva, a quienes abrazó y acompañó con rumbo a los vestidores en donde seguramente tuvieron una charla final para cerrar filas en el contrastante 2026.

La Fiera eliminó a Santos en la agonía del compromiso

León consiguió una victoria dramática de 2-1 sobre Santos Laguna en el Estadio Corona, resultado que dejó a los Guerreros sin posibilidades de disputar la Liguilla del Apertura 2026. Los Esmeraldas se adelantaron gracias a un autogol de Emmanuel Echeverría, quien terminó enviando el balón a su propia portería tras un centro de Daniel Arcila desde la banda izquierda.

El panorama se complicó todavía más para los dirigidos por Renato Paiva cuando Kevin Palacios fue expulsado antes del descanso, dejando a Santos con diez futbolistas. Pese a la inferioridad numérica, los laguneros encontraron el empate durante la segunda mitad gracias a Ramiro Sordo, quien aprovechó un contragolpe para definir dentro del área y devolver momentáneamente la esperanza a los locales.

Portero de León celebra efusivo triunfo ante Santos Laguna | IMAGO7