En exclusiva para RÉCORD, el presidente de los Guerreros abrió las puertas de su oficina y contó las supersticiones que sigue antes de cada encuentro

En el futbol, las cábalas forman parte de la rutina de jugadores, entrenadores y hasta directivos. Hay quienes repiten ciertas acciones antes de saltar a la cancha con la esperanza de atraer la buena suerte y Aleco no es la excepción. En exclusiva para RÉCORD, el presidente de Santos Laguna nos permitió entrar hasta su oficina en La Laguna para conocer algunos de los rituales que sigue antes de cada partido.

El directivo reconoció que es cabalero y reveló algunos de sus secretos: un chaleco, un saco y unos zapatos que conserva desde hace más de cuatro años y que, para sorpresa de todos, no ha lavado desde que comenzó a utilizarlos. Sin embargo, explicó que sus supersticiones han ido cambiando con el paso del tiempo y que, aunque le gusta mantener ciertas costumbres, no considera que sean determinantes para conseguir resultados.

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El saco y los zapatos de Aleco: sus cábalas para los partidos de Santos

Uno de los detalles más curiosos que compartió fue la historia de su vestimenta. Aleco explicó que lleva utilizando algunas de estas prendas desde su etapa en Juárez, hace más de cuatro años, y que incluso llegó a preocuparse cuando pensó que no tendría disponible su saco habitual para un compromiso.

No obstante, al revisar un video, se dio cuenta de que en un partido anterior ya había utilizado un saco diferente, por lo que entendió que sus cábalas no tenían que ser necesariamente las mismas. Incluso, reveló que una de sus costumbres más particulares es no utilizar prendas con el escudo de Santos durante los partidos, una superstición que relacionó con una experiencia que tuvo en 2008.

"Yo creo que las cábalas son para sentirte cómodo. Pero si un día no te llega el saco, no me voy a quedar sin ir", explicó entre risas.

Santos Laguna en festejo de gol | IMAGO7

¿Las cábalas hacen exitoso a un equipo? Aleco tiene clara su respuesta

Más allá de sus rituales, el presidente de Santos Laguna dejó claro que no deposita el éxito deportivo en sus supersticiones. Para él, su responsabilidad antes de cada encuentro es disfrutar el espectáculo y confiar en el trabajo que realizan Gonzalo y los futbolistas durante la semana.

"Ellos son los magos, ellos hacen la magia. Te van a dar momentos para disfrutar tú desde donde te toca venir", comentó sobre el cuerpo técnico y los jugadores.

Finalmente, Aleco reconoció que las cábalas pueden darle tranquilidad y confianza, pero no son las responsables de los resultados. "Las cábalas son para sentirte tú cómodo y confiado. Pero la cábala no te hace exitoso", sentenció, dejando claro que, por encima de cualquier superstición, están el trabajo, la convicción y la confianza.