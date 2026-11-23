¡Liguilla lista! Así quedaron los cruces de los Cuartos de Final del Apertura 2026

Con el partido entre Chivas y Cruz Azul se definieron todos los emparejamientos de la primera etapa de la Fiesta Grande

La espera terminó. El Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene definidos a sus ocho invitados a la Liguilla y quedaron establecidos los enfrentamientos que marcarán el inicio del camino rumbo al título del futbol mexicano.

Los equipos clasificados ya conocen a sus rivales para los Cuartos de Final, donde comenzará la lucha por mantenerse con vida en la búsqueda del campeonato.

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Los cruces quedaron de la siguiente manera:

Chivas vs Pachuca

Cruz Azul vs León

América vs Monterrey

Atlas vs Toluca

La Maquina se enfrentará a León, mientras que América tendrá una complicada prueba ante Monterrey. Por su parte, Chivas se medirá con Pachuca y Atlas buscará superar a Toluca.

Efraín Álvarez festejando su gol ante Cruz Azul | IMAGO7

La actividad de la Liguilla arrancará a media semana.

Los partidos de ida se disputarán miércoles y jueves, mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar sábado y domingo.

Salomón Rondón celebrando gol de Pachuca vs Toluca | IMAGO7

Por ahora, queda pendiente que la Liga MX haga oficiales las fechas y los horarios de cada compromiso, con lo que quedará definido el calendario completo de la Fiesta Grande.

Ocho equipos, cuatro series y un solo objetivo conquistar el título del Apertura 2026.