La espera terminó. El Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene definidos a sus ocho invitados a la Liguilla y quedaron establecidos los enfrentamientos que marcarán el inicio del camino rumbo al título del futbol mexicano.
Los equipos clasificados ya conocen a sus rivales para los Cuartos de Final, donde comenzará la lucha por mantenerse con vida en la búsqueda del campeonato.
Los cruces quedaron de la siguiente manera:
Chivas vs Pachuca
Cruz Azul vs León
América vs Monterrey
Atlas vs Toluca
La Maquina se enfrentará a León, mientras que América tendrá una complicada prueba ante Monterrey. Por su parte, Chivas se medirá con Pachuca y Atlas buscará superar a Toluca.
La actividad de la Liguilla arrancará a media semana.
Los partidos de ida se disputarán miércoles y jueves, mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar sábado y domingo.
Por ahora, queda pendiente que la Liga MX haga oficiales las fechas y los horarios de cada compromiso, con lo que quedará definido el calendario completo de la Fiesta Grande.
Ocho equipos, cuatro series y un solo objetivo conquistar el título del Apertura 2026.