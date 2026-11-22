¿Fracaso? El balance de Esteban Solari en su primer torneo con Pumas

El técnico argentino completó su primer semestre con el conjunto auriazul

Terminó el torneo para Pumas, pues con la derrota ante Rayados, y otros resultados en la jornada, el equipo se quedó fuera de la Liguilla, lo que representa un duro golpe después de un semestre en el que llegó a la Final.

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¿Cómo fue el torneo de Esteban Solari con Pumas?

Esteban Solari se consideró el primer responsable de esta situación, con resultados irregulares a lo largo del torneo, especialmente por el registro de triunfos en casa, de solo uno, misma marca que tuvo Pumas en el Apertura 2013.

Con 21 puntos registrados, Pumas quedó en el decimoprimer lugar de la tabla, contra los 36 que consiguió en el torneo anterior, con Efraín Juárez al mando.

Efraín Juárez, entrenador mexicano | IMAGO7

Solari empata los registros de Efraín Juárez en sus primeros torneos

Cabe resaltar que estos 21 puntos igualaron las marcas de Efraín Juárez en sus primeros dos torneos, lo que demuestra que también fue un proceso complicado para el técnico mexicano.

Por otro lado, Esteban Solari tardó hasta la Jornada 11 para encontrar a su mejor cuadro, debido a las lesiones y expulsiones. La llegada de César Huerta ayudó al Tano a definir a su plantilla, además de una buena dupla en el mediocampo con Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite.

Esteban Solari abraza al Chino Huerta por el gol anotado contra América | Imago7

Si bien es un torneo negativo para Pumas, el crecimiento del equipo fue notorio mientras avanzó el certamen, pero la zona más endeble siempre fue la defensa, al recibir 28 goles y convertirse en una de las peores defensivas de la tabla.