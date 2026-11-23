Rayados y América se ven las caras una vez más en Liguilla, ¿cuál es el historial entre estos dos?

El duelo de las Águilas para festejar su aniversario, se repetirá en la 'Fiesta Grande' del Apertura 2026

Rayados y América volverán a encontrarse en una Liguilla, ahora en los cuartos de final del Apertura 2026, para escribir un nuevo capítulo de una rivalidad que se ha vuelto recurrente en las fases finales del futbol mexicano. Con antecedentes en Cuartos de Final, Semifinales y Finales, ambos equipos volverán a cruzarse en una eliminatoria que tiene historia, cuentas pendientes y un antecedente favorable para Monterrey.

Una vez más Águilas vs Rayados en Fiesta Grande

Desde la instauración de los torneos cortos, regiomontanos y capitalinos se han enfrentado en ocho series de Liguilla, con un balance de cinco eliminatorias ganadas por Rayados y tres por América. El conjunto albiazul ha conseguido imponerse en más ocasiones, aunque las Águilas también han sabido eliminarlos en momentos importantes, incluyendo dos Semifinales consecutivas y la Final del Apertura 2024.

El primer enfrentamiento de esta lista ocurrió en el Apertura 2009, cuando Monterrey superó al América en Cuartos de Final con un global de 2-1. Posteriormente, en el Clausura 2012, los regiomontanos volvieron a imponerse, ahora en Semifinales, con marcador global de 2-0, consolidando un inicio favorable ante los azulcremas en eliminatorias.

El América Tricampeón se dio en un duelo ante Monterrey | IMAGO7

Sin embargo, América encontró la manera de responder. En el Clausura 2013 y Apertura 2014, las Águilas eliminaron a Rayados en semifinales, primero con un global de 4-3 y después con un contundente 3-0, equilibrando momentáneamente la rivalidad en instancias decisivas.

La Pandilla equilibró la balanza

Monterrey retomó el dominio en el Clausura 2016, cuando avanzó a la final tras vencer 4-3 en el global, y volvió a dejar en el camino al América en el Apertura 2019, en una final que terminó empatada 3-3 y se definió en tanda de penales, con triunfo rayado por 4-2. Aquel enfrentamiento significó uno de los capítulos más memorables entre ambos clubes.

La historia más reciente también ha tenido momentos para los dos bandos. En el Apertura 2024, América se quedó con el título tras vencer a Monterrey 3-2 en el global de la final, mientras que en el Apertura 2025 Rayados logró tomar revancha al eliminar a los capitalinos en Cuartos de Final por marcador de 3-2.

América vs Monterrey Apertura 2020 | IMAGO7