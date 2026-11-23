¡Les arruinaron la fiesta en el último suspiro! El agónico penalti de Julián Carranza con el que Necaxa le sacó el empate a Querétaro

Los Rayos rescataron el 2-2 en la Jornada 17

En un cierre dramático dentro de la Jornada 17 de la Liga MX, Necaxa rescató un agónico empate 2-2 frente a Querétaro en el Estadio La Corregidora gracias a un penalti cobrado en los minutos finales por Julián Carranza. Pese a que ambas escuadras llegaron a este compromiso ya eliminadas de cualquier posibilidad de Liguilla dentro del futbol mexicano, protagonizaron una intensa batalla de cuatro anotaciones en la que los visitantes lograron salir de los últimos dos lugares de la tabla general.

El encuentro arrancó con dos equipos urgidos de maquillar un semestre irregular, donde los Rayos venían de tomar un ligero respiro tras vencer 1-0 a Tijuana, mientras que los locales arrastraban siete partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Los Gallos Blancos lograron ponerse al frente y parecían encaminados a regalarle una última alegría a su afición en casa, pero dejaron escapar la ventaja por una desatención defensiva en la recta final.

Querétaro vs Necaxa J17 l MEXSPORT

¿Cómo fue el cierre del Querétaro vs Necaxa en el Estadio La Corregidora?

Cuando el cuadro queretano ya saboreaba los tres puntos en el cierre de la fase regular, una falta dentro del área abrió la puerta para la reacción hidrocálida desde los once pasos.

Julián Carranza asumió toda la responsabilidad en los instantes decisivos y ejecutó con temple para sentenciar la igualada definitiva, apagando por completo el festejo en las tribunas del recinto local.

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Con este resultado, Querétaro ligó ocho encuentros sin poder ganar y confirmó los problemas de regularidad que lo marginaron de la Fiesta Grande durante todo el torneo.