El récord de Alexis Vega que supera a leyendas del balompié mexicano, ¿de qué se trata?

El jugador del Toluca es el máximo asistente en los últimos 11 años en la Liga MX

Alexis Vega se consolidó como uno de los futbolistas más destacados del futbol mexicano en los últimos años, ya que más allá de su capacidad goleadora, el delantero del Toluca sobresale por su generación de juego y su habilidad para asistir a sus compañeros, cualidades que lo llevaron a encabezar el ranking de máximos asistentes de la Liga MX en los últimos 22 torneos, según datos de Statiskicks.

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El atacante, quien comenzó su trayectoria con los Diablos Rojos y posteriormente pasó por Chivas antes de regresar al conjunto escarlata, acumula 63 asistencias en este periodo. Su presencia en los primeros lugares de esta clasificación comenzó a destacar durante el Clausura 2025, cuando alcanzó las 47 asistencias y se colocó entre los diez mejores, aunque todavía se encontraba por debajo de jugadores como Rubens Sambueza, Roberto Alvarado, Diego Valdés, Dorlan Pabón y Henry Martín.

Alexis Vega marca ante América de último momento | MEXSPORT

El salto de Vega

Para el Apertura 2025, Vega dio un salto importante al llegar a 59 asistencias, cifra que lo colocó en la segunda posición del listado, únicamente por detrás de Sambueza, quien registraba 60.

Finalmente, durante el Apertura 2026, el atacante alcanzó las 63 asistencias para convertirse en el líder de esta clasificación. Detrás de él aparecen Rubens Sambueza, con 60; Roberto Alvarado, con 56; Diego Valdés y Pablo Barrera, ambos con 54; Henry Martín, con 51; Dorlan Pabón y Luis Quiñones, con 49 cada uno; además de Ángel Mena y Avilés Hurtado, quienes registran 47 asistencias.

Alexis Vega, en festejo de gol, con Toluca | MEXSPORT

Los torneos más destacados de Alexis Vega en asistencias

Entre sus mejores registros individuales destacan las temporadas de 2022 y 2024. Durante 2024, mientras militaba con Toluca, consiguió siete asistencias en la Liga MX y nueve al considerar todas las competiciones. Por su parte, en 2022, cuando defendía los colores de Chivas, sumó nueve asistencias entre los torneos Clausura y Apertura.

Asimismo, 2025 representó uno de los mejores años de su carrera en cuanto a producción ofensiva. El atacante registró 17 goles y 22 asistencias en todas las competiciones, cifras que reflejan su importancia tanto en la definición como en la generación de oportunidades.