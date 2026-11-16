Exportero de Toluca es el sustituto de Jesús Owono tras el incidente con Jesús de Miguel

Jesús Owono, el portero que chocó con Jesús de Miguel | AFP

Pau López volvió a ser titular con el conjunto andorrano y evitó hablar sobre la sanción a su compañero

El Andorra regresó a la actividad futbolística después de atravesar momentos complicados por la tragedia de Jesús de Miguel. El conjunto andorrano cayó 2-1 ante la Almería, en un encuentro marcado por la situación emocional que vivió el plantel durante los últimos días.

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Tras el compromiso, Pau López -exportero del Toluca en Liga MX-, quien volvió a la titularidad en la portería del Andorra, habló sobre la importancia de recuperar la actividad deportiva y continuar con los compromisos de la temporada, pese a las dificultades que enfrentó el equipo.

"Volver a jugar siempre es algo que se agradece. Desgracias pasan todos los días en todos los ámbitos, entonces, fue una desgracia y a partir de aquí hay que seguir adelante", declaró el guardameta al referirse a lo sucedido con Jesús de Miguel.

Pau López, portero español, en su etapa con Toluca | IMAGO7

Pau López destaca la fortaleza del FC Andorra tras la tragedia

El arquero español reconoció que regresar a los entrenamientos y partidos representa una oportunidad para recuperar la rutina, además de permitir que los futbolistas concentren su atención en los objetivos deportivos sin dejar de lado los acontecimientos que afectaron al vestuario.

En cuanto al encuentro frente al Almería, López destacó la respuesta de sus compañeros sobre el terreno de juego. A pesar de la derrota, el guardameta consideró que el equipo mantuvo una actitud competitiva durante los 90 minutos y respondió a las exigencias del compromiso.

El resultado dejó al FC Andorra sin puntos en su visita al conjunto almeriense, aunque el regreso a la competición representó un paso importante para el plantel, que ahora buscará recuperar terreno en sus próximos compromisos de la temporada.

Pau López, portero español, en su etapa con Toluca | IMAGO7

¿Qué dijo Pau López sobre la sanción de Jesús Owono?

Además de referirse al momento emocional del equipo, Pau López fue cuestionado sobre la situación de Jesús Owono, guardameta que recibió una sanción de 12 partidos. El castigo abrió la posibilidad de que López recuperara protagonismo en la portería del conjunto andorrano.

Sin embargo, el futbolista evitó entrar en detalles sobre la resolución disciplinaria y se limitó a responder "no voy a opinar".