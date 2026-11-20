El guatemalteco rompió las redes tras su presentación en la capital mexiquense

Ricardo Arjona es una figura consagrada dentro de la música, pero ahora su presencia trascendió hasta el mundo del futbol. Tras su concierto en el Estadio Nemesio Diez, el cantante conmovió tanto a los fanáticos que lo pusieron a la altura de uno de los ídolos más importantes en la historia del Toluca.

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A la altura del Diablo Mayor

En redes sociales, los aficionados del club escarlata celebraron que el intérprete de “Mujeres” se pusiera el jersey de su equipo. Fue tanta la emoción que lo compararon ni más ni menos que con José Saturnino Cardozo, el máximo goleador de la institución mexiquense:

Arjona Saturnino, cuando era niño pensaba que ‘Pepegol’ era el que cantaba la del problema, pero luego descubrí que eran 2 monstruos diferentes, uno en la música y otro en el futbol

Más joven le daba un aire a Cardozo😂

Por un momento pensé que era el gran José Saturnino Cardozo

Ricardo Arjona fue tendencia en redes sociales por su parecido con José Saturnino Cardozo | Captura

¿Cuáles son los próximos conciertos de Ricardo Arjona?

Tras su paso por la capital mexiquense, la gira del cantautor continúa por el norte del país durante la recta final de noviembre. Las citas arrancan este 21 de noviembre en el Estadio Revolución de Torreón, seguidas por Chihuahua el 23 de noviembre en el Estadio Monumental Chihuahua. Posteriormente, llegará a Tijuana el 26 de noviembre al Estadio Caliente y cerrará el mes en Hermosillo el 29 de noviembre, en el Estadio Héroe de Nacozari.

Para diciembre, el recorrido se extenderá al resto de la República comenzando en Saltillo el 2 de diciembre en el Estadio Francisco I. Madero y en Monterrey el 5 de diciembre en el Estadio Walmart Park. Días después se presentará en San Luis Potosí el 7 de diciembre en la Arena Potosí, en Aguascalientes el 9 de diciembre en el Estadio Parque Alberto Romo Chávez y en León el 11 de diciembre en la Explanada Poliforum.

La etapa final de presentaciones incluirá paradas en Veracruz el 13 de diciembre en el Estadio Beto Ávila y en Querétaro el 15 de diciembre en el Estadio Corregidora. El cierre de gira tendrá lugar en la Ciudad de México los días 19 y 20 de diciembre en el Estadio Banorte, donde la segunda fecha ya registra localidades agotadas.