A lo largo del certamen, la zona más débil del conjunto auriazul fue la defensa

Fue un año contrastante para Pumas, pues tras llegar a la Final en el Clausura 2026, ahora quedó fuera de la Liguilla, tras un complicado torneo ya bajo la gestión de Esteban Solari. Con ello, el balance no es del todo positivo, pero hay elementos que estuvieron a la altura.

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¿Quiénes cumplieron en Pumas en el Apertura 2026?

Keylor Navas, el líder del equipo fue el único elemento en disputar todos los minutos del torneo, y a pesar de cometer algunos errores, en especial en el segundo gol en contra ante Atlético de San Luis, fue el capitán que salvó en muchas ocasiones.

En la defensa, Rodrigo López destacó entre toda la línea, con buenas actuaciones en sus labores en dicha zona, pero también en el ataque, al registrar un gol y tres asistencias, además de un gran trabajo en la creación de oportunidades que no se reflejaron en estadísticas.

Adalberto Carrasquilla jugando con alta intensidad en el Chivas vs. Pumas | MEXSPORT

En el mediocampo, tanto Adalberto Carrasquilla como Pedro Vite mostraron una gran versión, una vez que Esteban Solari pudo alinearlos, debido a la regla de los jugadores no formados en México en la cancha, que no permite tener más de siete.

El ataque fue de lo mejor para Pumas, con una dupla letal con Robert Morales y Juninho, quienes juntos registraron 14 goles y cinco asistencias. Incluso, el brasileño estuvo entre los máximos anotadores con nueve tantos. César Huerta, quien llegó como uno de los fichajes más importantes para el equipo revolucionó la banda izquierda, pero no pudo explotar su máximo nivel.

¿Quiénes quedaron a deber en Pumas este Apertura 2026?

La parte negativa de Pumas es principalmente en la defensa, con Nathan Silva y Rubén Duarte que cometieron errores puntuales, como penaltis, expulsiones y malas marcas que terminaron por condenar al equipo.

Uriel Antuna es otro de los jugadores que tampoco rindió a su mejor nivel, al tener un 32.1 por ciento de centros precisos y no haber marcado ningún gol a lo largo del torneo. El extremo mexicano se hizo presente con asistencias, al tener dos.

Uriel Antuna tras la eliminación de Pumas en el Apertura 2026 l MEXSPORT

Luciano Herrera, fichaje que llegó para cubrir la última plaza de extranjero en el club tampoco cumplió con las expectativas, y rápidamente Huerta le quitó la titularidad cuando estuvo disponible.