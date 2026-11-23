El corredor de los 49ers expresó todo el cariño quer tiene por el luchador mexicano

Hoy en día es bastante sencillo recordar muchos de los momentos en los que Penta y George Kittle han tenido un momento juntos, pues su amistad se ha vuelto cada vez más fuerte; sin embargo, el 85 de San Francisco ha confesado cómo es que la relación se ha fortalecido y cómo es el cariño que hay entre ambos.

Como era de esperarse, Kittle festejó como Penta en sus anotaciones ante los Vikingos de Minnesota, así que eso, junto con las máscaras que utilizó en el marco del encuentro en Ciudad de México, han dejado claro todo el respeto mutuo que existe entre estos dos personajes.

Una amistad que trasciende el deporte

Luego de ser parte de una tremenda victoria de los 49ers en contra de Vikings, George Kittle ha dado declaraciones a los medios al respecto de cómo ha sido su relación de amistad con Penta, dejando claro a su vez que también se debe al respeto que tiene por lo que hace dentro del cuadrilátero.

Amo a Penta. Es increíble, yo lo conocí hace ocho o nueve años. Lo he visto pelear con cinco compañías distintas y ha sido increíble. Hace un año lo conocí e intercambié playeras con él y hemos tenido contacto desde entonces... Me gusta la confianza que expira y simplemente es un increíble luchador. Estoy muy feliz de que esté en la WWE... Cómo sea que Penta quiera apodarme, lo voy a aceptar

A su llegada al Estadio Banorte, George Kittle portaba una máscara con los colores habituales del luchador azteca, pero al final del mismo y durante la conferencia, el número 85 del equipo de San Francisco cambió los colores por los que normalmente usan en su uniforme.

George Kittle en celebración en el partido de los 49ers contra los Vikings en el Estadio Azteca | AP

Kittle revela qué sintió al portar la bandera de México

George Kittle fue uno de los grandes protagonistas del triunfo de los San Francisco 49ers por 35-10 ante Minnesota Vikings en el Estadio Banorte. Más allá de sus dos touchdowns, el ala cerrada se robó las miradas desde su presentación, cuando ingresó al terreno de juego portando la bandera de México, en un gesto que fue celebrado por los miles de aficionados presentes en el inmueble.

Al finalizar el encuentro, Kittle habló sobre el significado de representar al país durante su presentación y reconoció el cariño que siente por México. "Viajo mucho a México y amo estar aquí", expresó el jugador de San Francisco, quien también aseguró que llevar la bandera fue un momento especial para él y destacó el apoyo que recibió de los seguidores mexicanos durante el partido.

La conexión de Kittle con México también quedó reflejada en su homenaje al luchador Penta, pues llegó al estadio utilizando una máscara del reconocido gladiador y posteriormente celebró una de sus anotaciones con la señal de 'Cero Miedo'. De esta manera, el jugador de los 49ers cerró otra actuación destacada en territorio mexicano, donde volvió a conseguir dos touchdowns, tal como lo había hecho en su anterior visita durante la temporada 2022.