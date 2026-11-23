Esteban Solari empata los registros de Efraín Juárez en sus primeros torneos con Pumas

Esteban Solari, entrenador de los Pumas, en el banquillo de Ciudad Universitaria ante Rayados | IMAGO7

El técnico argentino igualó los números del extécnico de Universidad Nacional

Esteban Solari completó su primer torneo al mando de Pumas, con un registro de 21 puntos, que lo dejó en el decimoprimer lugar. Con ello, el Tano empató los registros de Efraín Juárez con el conjunto auriazul en sus primeros dos torneos.

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¿Cómo fueron los inicios de Efraín Juárez al frente de Pumas?

Juárez llegó a la mitad del Clausura 2026, y culminó con 21 puntos en el décimo puesto, lo que le permitió al equipo a clasificar al Play-In, en el que venció a los Bravos y posteriormente cayó ante Rayados en la misma fase.

Efraín Juárez tras partido contra Juárez mientras dirigía a Pumas | Imago7

Para el Apertura 2026, Pumas se quedó en el mismo puesto con la misma cantidad de puntos, pero en el Play-In cayó contra Pachuca. Para ese entonces, las dudas ya rodeaban al técnico mexicano.

El Clausura 2026 fue completamente distinto para Pumas, también por la construcción del equipo que impulsó Juárez y la consolidación del proyecto. El valor del mexicano fue esa elaboración de un plantel competitivo.

Con el liderato, Universidad Nacional aprovechó en la Liguilla y le alcanzó para llegar a la Final, en la que estuvo cerca de quedarse con el título, pero Cruz Azul fue superior en el último tramo para levantar el trofeo.

Esteban Solari enfurecido por una jugada dentro del Clásico Capitalino | Imago7

La encomienda de Solari en Pumas

Con una plantilla competitiva, Pumas no fue capaz de clasificar a la Fase Final, por lo que las críticas y dudas hacia el proyecto del Tano crecieron, sin embargo, la paciencia será un factor clave para que las cosas comiencen a funcionar, aunque para un equipo con una dura sequía sea complicado esperar.

El Clausura 2027 será un gran reto para el entrenador argentino, con la esperanza de retener a elementos importantes y también la llegada de nuevos jugadores que le permitan potenciar a su plantilla.