Entrenador de los Minnesota Vikings se rinde ante el Estadio Azteca y su público

Kevin O'Connell, entrenador en jefe de los Minnesota Vikings, en conferencia de prensa tras partido ante los San Francisco 49ers | AP

Kevin O'Connell reconoció las dificultades que enfrentó su equipo y la gran ofensiva de los San Francisco 49ers

Los Minnesota Vikings sufrieron una contundente derrota de 35-10 frente a los San Francisco 49ers en el Estadio Azteca, en un encuentro donde los errores ofensivos terminaron por marcar la diferencia. Tras el compromiso, el entrenador en jefe Kevin O'Connell reconoció las dificultades que enfrentó su equipo y destacó el ambiente que se vivió en la Ciudad de México.

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El estratega de Minnesota admitió que el respaldo de los aficionados hacia los 49ers convirtió el compromiso en una auténtica visita para su equipo. Además, asumió la responsabilidad por las fallas que impidieron a los Vikings competir de mejor manera frente al conjunto californiano.

Kirk Cousins en el partido de los Vikings conta los 49ers en la NFL en México | AP

"No logramos concretar muchas de las cosas que teníamos planeadas, aunque rescato el espíritu de lucha del equipo. La intercepción devuelta a las diagonales fue mi culpa; las entregas de balón fueron determinantes y nos terminaron costando el duelo", declaró O'Connell en conferencia de prensa.

El entrenador también dedicó unas palabras a los seguidores que se dieron cita en el inmueble capitalino, reconociendo la influencia que tuvieron durante el partido. "No hicimos lo suficiente para salir airosos en un entorno así. Hay que darle crédito a los aficionados, porque verdaderamente se sintió como un partido fuera de casa", agregó.

Kirk Cousins en el partido de los Vikings conta los 49ers en la NFL en México | AP

Kevin O'Connell lamenta los errores de Vikings ante 49ers

Uno de los momentos que condicionaron el encuentro ocurrió al inicio del tercer cuarto, cuando Justin Jefferson perdió el balón después de una jugada ofensiva. Aunque el receptor había mostrado una buena conexión con Kirk Cousins, la defensiva de San Francisco aprovechó el descuido para recuperar la posesión.

"Kirk y Justin lucieron en gran sintonía, como en sus mejores momentos. Fue una acción brillante, pero nos despojaron del ovoide. Lo advertimos durante toda la semana: sabíamos que tanto Fred Warner como el resto de sus defensivos iban a atacar el balón", explicó el entrenador.

Fred Warner entra con la bandera de México al partido ante Minnesota | AP

¿Cómo quedan los Vikings tras perder ante los 49ers?

O'Connell reconoció que Minnesota estaba consciente de la capacidad de los 49ers para provocar entregas de balón, una de las principales fortalezas de su defensiva. Sin embargo, los Vikings no lograron evitar los errores que terminaron por favorecer al conjunto de San Francisco.