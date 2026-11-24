La NFL vivirá una de sus semanas más especiales de la temporada 2026, pues la actividad de la Semana 12 comenzará desde el miércoles 25 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30, con una cartelera que tendrá encuentros durante cinco días consecutivos.
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La celebración de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) traerá transmisiones especiales y partidos que forman parte de una de las tradiciones más esperadas del futbol americano.
Partido especial para abrir la semana
La actividad comenzará el miércoles 25 de noviembre con el enfrentamiento entre Green Bay Packers y Los Ángeles Rams, que será transmitido exclusivamente por Netflix a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Para el jueves 26, uno de los partidos destacados será el Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles, que podrá verse por Canal 5 y ViX a las 15:30 horas. Este encuentro forma parte de la jornada especial de Thanksgiving, que también tendrá otros compromisos durante el día.
El domingo 29 de noviembre habrá dos encuentros disponibles por Canal 9, Atlanta Falcons contra Minnesota Vikings, a las 12:00 horas, y Seattle Seahawks frente a San Francisco 49ers, a las 15:25 horas. Ambos partidos también contarán con transmisión por ViX Premium.
¿Por dónde se podrá ver el resto de la Semana 12?
La programación de ESPN tendrá dos encuentros para cerrar la semana. El domingo 29 de noviembre, Las Vegas Raiders recibirán a Cleveland Browns a las 19:20 horas, mientras que el lunes 30, Carolina Panthers se enfrentará a Tampa Bay Buccaneers a las 19:15 horas.
Miércoles 25 de noviembre
- Packers vs. Rams — Netflix
Jueves 26 de noviembre
- Bears vs. Lions — FOX One
- Eagles vs. Cowboys — Canal 5 / ViX / FOX One
- Chiefs vs. Bills — FOX One
Viernes 27 de noviembre
- Broncos vs. Steelers — Prime Video
Domingo 29 de noviembre
- Saints vs. Bengals — FOX+ / FOX One
- Giants vs. Colts — NFL Game Pass / FOX
- Jets vs. Dolphins — NFL Game Pass
- Falcons vs. Vikings — Nu9ve / ViX Premium / FOX
- Titans vs. Jaguars — FOX / FOX One
- Ravens vs. Texans — NFL Game Pass
- Patriots vs. Chargers — FOX+ / FOX One
- Commanders vs. Cardinals — FOX / FOX One
- Seahawks vs. 49ers — Nu9ve / ViX Premium
- Raiders vs. Browns — ESPN
Lunes 30 de noviembre
- Panthers vs. Buccaneers — ESPN