NFL 2026: ¿A qué hora y dónde ver la Semana 12 de la NFL?

La Semana 12 de la NFL tendrá una programación especial por Thanksgiving, con partidos desde el miércoles y hasta el lunes

La NFL vivirá una de sus semanas más especiales de la temporada 2026, pues la actividad de la Semana 12 comenzará desde el miércoles 25 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30, con una cartelera que tendrá encuentros durante cinco días consecutivos.

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La celebración de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) traerá transmisiones especiales y partidos que forman parte de una de las tradiciones más esperadas del futbol americano.

La defensiva de Packers se vio sólida y no permitió nada ante Dallas | @NFL

Partido especial para abrir la semana

La actividad comenzará el miércoles 25 de noviembre con el enfrentamiento entre Green Bay Packers y Los Ángeles Rams, que será transmitido exclusivamente por Netflix a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Jugadores de los Dallas Cowboys en celebración | AP

Para el jueves 26, uno de los partidos destacados será el Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles, que podrá verse por Canal 5 y ViX a las 15:30 horas. Este encuentro forma parte de la jornada especial de Thanksgiving, que también tendrá otros compromisos durante el día.

El domingo 29 de noviembre habrá dos encuentros disponibles por Canal 9, Atlanta Falcons contra Minnesota Vikings, a las 12:00 horas, y Seattle Seahawks frente a San Francisco 49ers, a las 15:25 horas. Ambos partidos también contarán con transmisión por ViX Premium.

Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks, en acción de juego | AP

¿Por dónde se podrá ver el resto de la Semana 12?

La programación de ESPN tendrá dos encuentros para cerrar la semana. El domingo 29 de noviembre, Las Vegas Raiders recibirán a Cleveland Browns a las 19:20 horas, mientras que el lunes 30, Carolina Panthers se enfrentará a Tampa Bay Buccaneers a las 19:15 horas.

Fernando Mendoza, mariscal de campo de Las Vegas Raiders, en partido ante Seattle Seahawks | AP