Commanders sorprende a Bengals con un gol de campo agónico y rompe su mala racha en MNF

Los Commanders reaccionaron en menos de un minuto, sin tiempos fuera y después de que los Bengals parecían tener la victoria en sus manos

Los Washington Commanders cerraron la Semana 11 de la NFL con una victoria de película al derrotar 22-20 a los Cincinnati Bengals en el Monday Night Football.

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Drew Stevens se convirtió en el héroe de la noche al conectar un gol de campo de 26 yardas cuando el reloj marcaba cero, para sellar una remontada que parecía imposible.

Drew Stevens fue el héroe de la noche para Washington

La remontada llegó en el momento más complicado. Cincinnati tomó la ventaja 20-19 con un gol de campo de 56 yardas de Evan McPherson, pero dejó menos de un minuto para la respuesta de Washington. Sin tiempos fuera, Jayden Daniels condujo una última ofensiva que terminó con el pase de 42 yardas a Alex Williams para colocar el balón en posición de gol de campo.

Stevens convirtió cinco goles de campo durante el encuentro, desde distancias de 36, 40, 25, 41 y finalmente 26 yardas. El último llegó cuando el cronómetro expiró y desató la celebración en Northwest Stadium, además de terminar con una racha de tres derrotas consecutivas de Washington en Monday Night Football.

Antonio Williams hace una recepción por Commanders ante Bengals | AP

¿Cómo quedaron las estadísticas de Bengals y Commanders?

En el apartado ofensivo, Joe Burrow lanzó para 300 yardas, completó 28 de 40 envíos y consiguió dos pases de anotación, sin intercepciones. Por Washington, Jayden Daniels terminó con 289 yardas por aire en 23 pases completos de 35 intentos, además de aportar 55 yardas terrestres.

Austin Ekeler trata de quitarse una tacleada de un defensivo de Bengals | AP

En las estadísticas individuales también destacó Samaje Perine, quien sumó 26 yardas por tierra y 77 por recepción para Cincinnati, mientras que Alex Williams encabezó a Washington con 122 yardas recibidas.