La NFL vivió una escena poco habitual durante el Monday Night Football, cuando un apagón dejó a oscuras Northwest Stadium, durante el encuentro entre Cincinnati Bengals y Washington Commanders.
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¿En qué momento se fue la luz en el Bengals vs. Commanders?
El apagón ocurrió cuando restaban 11:59 minutos del tercer periodo y los Commanders enfrentaban una tercera oportunidad y 14 yardas por avanzar, dentro de la zona roja. Cincinnati tenía la ventaja 10-7 cuando las luces del inmueble se apagaron repentinamente y obligaron a detener las acciones.
La situación también sorprendió a los comentaristas de ESPN, Joe Buck y Troy Aikman. Durante la transmisión, Buck bromeó sobre lo sucedido y posteriormente explicó que, de acuerdo con la información que recibían, se trataba de un problema relacionado con el suministro eléctrico y no de una falla propia del estadio.
¿Cuánto tiempo duró el apagón en el estadio de Washington?
La interrupción duró aproximadamente cuatro minutos, hasta que el alumbrado regresó y los equipos pudieron reanudar el encuentro.
Mientras tanto, algunos aficionados utilizaron las linternas de sus teléfonos celulares para iluminar las tribunas y los jugadores permanecieron a la espera de que se solucionara el problema.
Incluso el comisionado de la NFL, Roger Goodell, fue captado durante la transmisión mientras observaba lo sucedido desde uno de los palcos del estadio. Una vez restablecida la iluminación, el público reaccionó con una ovación y el partido continuó sin mayores contratiempos.