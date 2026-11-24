Un inesperado apagón detiene el Bengals vs. Commanders y deja a todos en penumbras

El Monday Night Football vivió un momento insólito cuando las luces de Northwest Stadium se apagaron en pleno partido entre Cincinnati y Washington

La NFL vivió una escena poco habitual durante el Monday Night Football, cuando un apagón dejó a oscuras Northwest Stadium, durante el encuentro entre Cincinnati Bengals y Washington Commanders.

¿En qué momento se fue la luz en el Bengals vs. Commanders?

El apagón ocurrió cuando restaban 11:59 minutos del tercer periodo y los Commanders enfrentaban una tercera oportunidad y 14 yardas por avanzar, dentro de la zona roja. Cincinnati tenía la ventaja 10-7 cuando las luces del inmueble se apagaron repentinamente y obligaron a detener las acciones.

La situación también sorprendió a los comentaristas de ESPN, Joe Buck y Troy Aikman. Durante la transmisión, Buck bromeó sobre lo sucedido y posteriormente explicó que, de acuerdo con la información que recibían, se trataba de un problema relacionado con el suministro eléctrico y no de una falla propia del estadio.

¿Cuánto tiempo duró el apagón en el estadio de Washington?

Apagón dejó a oscuras el Northwest Stadium, casa de los Commanders | AP

La interrupción duró aproximadamente cuatro minutos, hasta que el alumbrado regresó y los equipos pudieron reanudar el encuentro.

Mientras tanto, algunos aficionados utilizaron las linternas de sus teléfonos celulares para iluminar las tribunas y los jugadores permanecieron a la espera de que se solucionara el problema.

Austin Ekeler trata de quitarse una tacleada de un defensivo de Bengals | AP