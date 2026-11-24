Micah Parsons está cerca de volver con Packers y ya tiene la mira puesta en los Playoffs

El propio Parsons aseguró que está completamente enfocado en su regreso y en ayudar a su equipo a pelear por un lugar en la postemporada

Micah Parsons está cada vez más cerca de volver a los emparrillados. El defensivo de los Green Bay Packers se mostró optimista sobre su recuperación y espera reaparecer este miércoles, cuando su equipo visite a Los Ángeles Rams, en un partido que puede ser determinante para sus aspiraciones de Playoffs.

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¿Qué dijo Micah Parsons sobre su esperado regreso?

Parsons aseguró que ha hecho todo lo que está a su alcance para volver a jugar, aunque todavía necesitaba recibir la autorización médica definitiva. “Estoy muy concentrado. Estoy completamente enfocado en lo que viene”, expresó el tres veces All-Pro.

Micah Parsons en Green Bay | AP

El defensivo también dejó claro que entiende la importancia del compromiso ante los Rams y lo que representa para Green Bay en la recta final de la temporada.

“Entiendo lo que significa este partido del miércoles para la organización y para mí, y lo que representa para los Playoffs. Si puedo estar ahí, quiero estar ahí. Solamente nos quedan siete partidos y quiero aprovecharlos todos”, señaló.

Packers necesita a su estrella para pelear por los Playoffs

Parsons sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco en la rodilla izquierda el 14 de diciembre de 2025, durante un encuentro ante Denver Broncos. Desde entonces permaneció fuera de actividad.

La lesión de Micah Parsons | AP