Indianapolis Colts vs Houston Texans EN VIVO Semana 11 Thursday Night Football | RÉCORD
El Sur de la Americana tendrá un duelo cargado de emociones, aunque con pocas aspiraciones para ambos
¿Dónde vs Colts vs Texans?
La NFL volverá a nuestro país con el tradicional Domingo por la Noche, sin embargo, antes de llegar al duelo entre los Vikings y 49ers, el Thursday Night Football hará su aparición.
Aquí los detalles:
Dónde ver Indianápolis Colts vs Houston Texans: Canales y hora del partido de Thursday Night Football de NFL
En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Semana 11 de la NFL 2026
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