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Milwaukee vs Tampa Bay en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026 | Récord
Milwaukee vs Tampa Bay en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026 | Récord
José Moreno
José Moreno
17:16 - 26 de octubre de 2026
// Beisbol //

En vivoMilwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays Serie Mundial 2026 EN VIVO: dónde ver, estadísticas y resultado

Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se enfrentan este lunes a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026. Brewers se encuentra con ventaja de 2-0 y con el ánimo a tope para conseguir su primer campeonato de Ligas Mayores.

3era BAJA

Rays no responde. Su ofensiva sigue apagada y siguen abajo en la pizarra.

Brewers 2-0 Rays

3era ALTA

Milwaukee pega primera Christian Yelich conecta sencillo al sector izquierdo y empuja a home a Jackson Chourio.

Enseguida William Contreras hace contacto con un hit y manda a la registradora a Jake Bauers.

Brewers 2-0 Rays

Christian Yelich pega sencilla y produce una carrera en el Juego 3 | AP
Christian Yelich pega sencilla y produce una carrera en el Juego 3 | AP

2da BAJA

Se van dos entradas completas, luego de que Rays se fue en blanco en su oportunidad en el ataque.

Brewers 0-0 Rays

2da ALTA

Se van los tres out y Milwaukee sigue en blanco.

Brewers 0-0 Rays

2da ALTA

Tremenda atrapada de Chandler Simpson, quien sabía que venía el impacto, pero no titubeó para quedarse con la pelota y conseguir el segundo out.

1era BAJA

Tampa Bay cumple con su primera oportunidad al plato. Sus bateadores pegaron un hit sin mayor daño.

Brewers 0-0 Rays

1era ALTA

Termina la primera oportunidad de Brewers. No pudieron hacer daño, pese a que dejaron dos hombres en base.

Brewers 0-0 Rays

1era ALTA

Se canta el ¡playball! y es Milwaukee el equipo con el primer turno al bat.

¿Dónde y a qué ver el Juego 3 de la Serie Mundial 2026?

El encuentro podrá verse en México desde las 18 horas a través de ESPN, TUDN y MLB Season Pass.

Bienvenidos amigos de RÉCORD al Live Blog del Juego 3 de la Serie Mundial. Aquí tendrán la mejor información y lo más relevante que sucede en el duelo de esta noche.