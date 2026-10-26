Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se enfrentan este lunes a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026. Brewers se encuentra con ventaja de 2-0 y con el ánimo a tope para conseguir su primer campeonato de Ligas Mayores.
3era BAJA
Rays no responde. Su ofensiva sigue apagada y siguen abajo en la pizarra.
Brewers 2-0 Rays
3era ALTA
Milwaukee pega primera Christian Yelich conecta sencillo al sector izquierdo y empuja a home a Jackson Chourio.
Enseguida William Contreras hace contacto con un hit y manda a la registradora a Jake Bauers.
Brewers 2-0 Rays
2da BAJA
Se van dos entradas completas, luego de que Rays se fue en blanco en su oportunidad en el ataque.
Brewers 0-0 Rays
2da ALTA
Se van los tres out y Milwaukee sigue en blanco.
Brewers 0-0 Rays
2da ALTA
Tremenda atrapada de Chandler Simpson, quien sabía que venía el impacto, pero no titubeó para quedarse con la pelota y conseguir el segundo out.
1era BAJA
Tampa Bay cumple con su primera oportunidad al plato. Sus bateadores pegaron un hit sin mayor daño.
Brewers 0-0 Rays
1era ALTA
Termina la primera oportunidad de Brewers. No pudieron hacer daño, pese a que dejaron dos hombres en base.
Brewers 0-0 Rays
1era ALTA
Se canta el ¡playball! y es Milwaukee el equipo con el primer turno al bat.
¿Cuántos equipos se han levantado de un 0-2?
Tampa Bay está contra las cuerdas, ya que a lo largo de toda la historia, solo 10 novenas pudieron revertir un inicio de 0-2 en Serie Mundial.
Es vital para Rays ganar este lunes.
Tampa Bay Rays, contra la historia; solo 10 equipos han remontado un 0-2 en la Serie Mundial
Milwaukee Brewers tomó ventaja de 2-0 sobre Tampa Bay Rays y los dejó ante un desafío que pocos equipos han superado
Malas noticias para México en esta Serie Mundial, ya que Jonathan Aranda, no iniciará como titular por los Rays para el Juego 3.
Tampa Bay toma una importante decisión sobre Jonathan Aranda previo al Juego 3 de Serie Mundial
Luego de un arranque complicado, los Rays han decidido mover a su alineación titular
¿Dónde y a qué ver el Juego 3 de la Serie Mundial 2026?
El encuentro podrá verse en México desde las 18 horas a través de ESPN, TUDN y MLB Season Pass.
Bienvenidos amigos de RÉCORD al Live Blog del Juego 3 de la Serie Mundial. Aquí tendrán la mejor información y lo más relevante que sucede en el duelo de esta noche.