NBA EN LA CIUDAD DE MÉXICO: NUGEETS VS PACERS

Los Nuggets se miden a los Pacers en la Ciudad de México. Ambas franquicias llegan a la Ciudad de México después de conseguir victorias en sus compromisos más recientes: Dnever derrotó a los Toronto Raptors e Indiana a los Memphis Grizzlies.

El principal será Nikola Jokic, quien llegará a la Ciudad de México como la gran figura de Denver. El serbio aterriza con tres triples-dobles en los primeros siete partidos de la temporada y se encuentra a nueve de superar a Russell Westbrook como el jugador con más registros de este tipo en la historia de la NBA.

Mientras tanto, en Indiana, la ausencia de Tyrese Haliburton será uno de los factores a considerar. El base no estará disponible debido a una lesión, una baja importante para unos Pacers que pierden a una de sus principales figuras.