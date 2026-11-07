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NBA: Nuggets vs. Pacers en Ciudad de México | NBA México
NBA: Nuggets vs. Pacers en Ciudad de México | NBA México
Ramiro Pérez Vásquez
Ramiro Pérez Vásquez
11:48 - 7 de noviembre de 2026
// Basquetbol //

En vivoNBA Mexico City Game 2026 EN VIVO Nuggets vs Pacers: Transmisión, anotaciones y resultado

El deporte ráfaga vuelve a la Ciudad de México

La foto oficial de los Pacers en el México City Game 2026

La foto oficial de los Nugeets en el México City Game 2026

¿En dónde se jugará el Nugeets vs Pacers en la CDMX?

NBA en la Arena CDMX | @OrlandoMagic
NBA en la Arena CDMX | @OrlandoMagic

NBA EN LA CIUDAD DE MÉXICO: NUGEETS VS PACERS

Los Nuggets se miden a los Pacers en la Ciudad de México. Ambas franquicias llegan a la Ciudad de México después de conseguir victorias en sus compromisos más recientes: Dnever derrotó a los Toronto Raptors e Indiana a los Memphis Grizzlies.

El principal será Nikola Jokic, quien llegará a la Ciudad de México como la gran figura de Denver. El serbio aterriza con tres triples-dobles en los primeros siete partidos de la temporada y se encuentra a nueve de superar a Russell Westbrook como el jugador con más registros de este tipo en la historia de la NBA.

Mientras tanto, en Indiana, la ausencia de Tyrese Haliburton será uno de los factores a considerar. El base no estará disponible debido a una lesión, una baja importante para unos Pacers que pierden a una de sus principales figuras.

Cabe mencionar, que desde el primer encuentro oficial de temporada regular disputado en el país, en 1997, México ha recibido 16 partidos de esta categoría. Sin embargo, al sumar los compromisos de pretemporada, el duelo entre Nuggets y Pacers representará el juego número 35 de la NBA en territorio nacional, contando desde 1992.