Continúa la actividad de la Temporada 2026
El Santiago Bernabéu se viste de gala para el Bengals vs Falcons
Burrow y Ferrán Torres en el Santiago Bernabéu
¿Dónde se jugará el Bengals vs Falcons?
El juego se disputará en Madrid, España, dentro del mítico Santiago Bernabéu
Atlanta Falcons dejaron sin entrenar al Real Madrid
¿Quiénes son los equipos que descansan en la Semana 9?
Steelers
Titans
Estos son los partidos de hoy
Bengals vs Falcons | 8:30 a.m.
Cowboys vs Colts | 12:00 p.m.
Browns vs Falcons | 12:00 p.m.
Jets vs Chiefs | 12:00 p.m.
Broncos vs Panthers | 12:00 p.m.
Cowboys vs Colts | 12:00 p.m.
Giants vs Eagles | 12:00 p.m.
Rams vs Commanders | 12:00 p.m.
Jets vs Chiefs | 12:00 p.m.
Lions vs Dolphins | 12:00 p.m.
Texans vs Chargers | 3:05 p.m.
Cardinals vs Seahawks | 3:25 p.m.
Raiders vs 49ers | 3:25 p.m.
Packers vs Patriots | 3:25 p.m.
Buccaneers vs Bears | 7:20 p.m.
Bills vs Vikings | Mañana 7:15 p.m.
La Semana 9 de la temporada regular de la NFL llega con una cartelera de partidos que puede resultar determinante para las aspiraciones de varios equipos rumbo a los playoffs. La actividad contempla encuentros desde el 5 hasta el lunes 9 de noviembre de 2026.
A continuación, te presento la previa de la jornada, el calendario con horarios del centro de México, las opciones de televisión y streaming, y los equipos que tienen semana de descanso.
Entre los partidos más atractivos se encuentra el Packers vs Patriots: Uno de los enfrentamientos más interesantes del domingo. Jordan Love y Drake Maye protagonizan un atractivo duelo de quarterbacks que pone frente a frente a dos ofensivas con capacidad para marcar diferencias. Será una buena prueba para medir las aspiraciones de ambos conjuntos.
El otro es el duelo entre Cowboys vs Colts: Dallas Indianápolis en un compromiso que exigirá mucho de su defensiva. Los Colts buscarán aprovechar la localía y hacer valer su capacidad ofensiva, mientras Dallas necesita imponer su ritmo y evitar errores que puedan complicar el encuentro.