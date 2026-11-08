La Semana 9 de la temporada regular de la NFL llega con una cartelera de partidos que puede resultar determinante para las aspiraciones de varios equipos rumbo a los playoffs. La actividad contempla encuentros desde el 5 hasta el lunes 9 de noviembre de 2026.

A continuación, te presento la previa de la jornada, el calendario con horarios del centro de México, las opciones de televisión y streaming, y los equipos que tienen semana de descanso.

Entre los partidos más atractivos se encuentra el Packers vs Patriots: Uno de los enfrentamientos más interesantes del domingo. Jordan Love y Drake Maye protagonizan un atractivo duelo de quarterbacks que pone frente a frente a dos ofensivas con capacidad para marcar diferencias. Será una buena prueba para medir las aspiraciones de ambos conjuntos.