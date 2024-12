Basta de desprestigiar a la Liga MX

Antes de la Final, la Liga MX tiene la brava encomienda de compilar, analizar y castigar los insultos, las acusaciones y hasta el maltrato a los medios de comunicación de parte de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del Cruz Azul tras la derrota del domingo ante el América.

No debemos hacernos de la vista gorda ni los medios ni mucho menos los responsables de impartir justicia en nuestra Liga. El 'Ódiame Más' debe de ser un manejo de fans, nunca de afiliados. Los jugadores no deberían prestarse a seguir ensuciando el torneo en el que juegan, el torneo que sueñan con ganar y por el que les pagan grandes cantidades.

Lo dije por la mañana en el Buen Morning Show, si en serio Cruz Azul está tan seguro de que su club es robado constante y sistemáticamente en cada Liguilla, debería pensar seriamente en seguir o no en el circuito o al menos, el ingeniero Víctor Velázquez tendría que armarse de valor y pararse ante el resto de los dueños de equipos este viernes por la mañana, en Toluca, y alzar la voz para exigir esa limpieza que tanto cuestionan y 'atacar' de frente la red de corrupción con la que, ellos aseguran, protegen al América.

No más lloriqueos al aire y sin responsabilidad. No más acusaciones a la ligera. En La FMF no deben permitir que, de cara a la firma del Fondo de Inversiones, los temas de corrupción y deshonestidad sigan saltando como si se tratara del show más irresponsable de la televisión nacional. Es muy importante enseñar a los jugadores y a tipos con puestos importantes como Iván Alonso a saber perder y a trabajar el manejo de las emociones, incluso en el momento en que dolorosamente ven que el sueño se rompe, se termina.

Y no lo digo por América, en serio, por mí que Rayados los borre en los dos partidos de la Final y que todos los anti del país y fuera de las fronteras celebren como si se hubiera adelantado la Navidad. Si eso los hace más felices, que sea su regalo. Pero para la Liga MX es terrible que siempre se señale la honestidad y validez de sus campeones, sea Atlas, América o la mismísima Máquina cuando Santos se sintió robado por un supuesto fuera de juego de Santi Giménez en aquella Final en el Azteca.

De salida

Suerte a los dueños en su reunión del viernes. Piensen en el futbol, en un mejor futuro y en el fan.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡GRACIAS POR TODO, ANDRÉ-PIERRE!