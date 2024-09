Diablos y Sultanes, arriba de América y Tigres

El deporte más popular del país, el futbol, tiene dos líderes hablando de venta de boletos: América y Tigres luchan, temporada a temporada, por el primer lugar de asistencias en la Liga MX. Bueno ¿me creerían si les digo que los finalistas de la Liga Mexicana de Beisbol, Sultanes y Diablos, recibieron más gente en esta temporada que los referidos clubes pamboleros? Pues así es.

Claro, ante la afirmación, algunos fans futboleros saltaron a señalar que no hay punto de comparación, pues un equipo de beisbol tiene cuatro veces más juegos en casa, pero eso no quita que el dato sea cierto y contundente.

A ver, en el pasado torneo América disputó 10 partidos como local, incluyendo juegos de Cuartos de Final, Semifinal y Final, ante Tuzos, Chivas y Cruz Azul, lo que elevó mucho su promedio. En total metieron más de medio millón de espectadores, aproximadamente 519 mil, según sus propias cifras, que nunca acaban de ser exactas. Los Tigres me comentan que registraron un millón 423 mil boletos vendidos entre los equipos femenil y varonil; si consideramos que el 65% de sus asistencias fueran vendidas por los hombres (que creo que es mucho), eso nos daría 462,500 entradas en una temporada. También cerca del medio millón.

Bueno, mis amigos en los Rojos del México me compartieron sus asistencias oficiales y contando el entradón de ayer ya superan los 526 mil boletos vendidos en esta temporada y todavía les faltan, al menos, dos juegos en casa, que sumarían otros 44 mil a la lista, para dejar la cifra en 570 mil boletos vendidos, aunque creo que al menos tendrán tres juegos en el Harp Helú.

Si aún siguen aquí les compartiré que ese dato no impresiona en nada a Monterrey, que desde el 2016 registró un total de 700 mil fans en el Palacio Sultán, en una sola temporada. Lejos de lo que pudiera presumir el futbol.

Aclaro que aunque amo ver deporte, la Fórmula Uno, a mis Cowboys, a los Yankees, los Diablos y por ahí cuando puedo disfrutar en vivo a los Capitanes, no dejo de ser muy pambolero y no me pierdo un partido de mi Selección (aunque cada vez me dé más coraje ver en qué la han convertido), del Real Madrid y del América; así que no se sientan los fans a este hermoso deporte. Mi punto es que nos han vendido que México es solamente futbol y las entradas nos muestran una tendencia más que reveladora; además, se trata de gente que consume mucho alimento, ropa y recuerdos de las tiendas oficiales y… muchísima cerveza (que no andan aventando a la tribuna).

Otro gran avance, la calidad

Pero la gente no está ahí solamente por la chela o cheve (según la plaza), sino por el espectáculo y ahí mucho se debió a la fuerte inversión de Alfredo Harp Helú (le quitó el don para que no parezca mención pagada) con sus Pingos, pero también a que la Liga (con Horacio De la Vega) se animó a subir a 20 las plazas permitidas para peloteros extranjeros, mismas que se irán reduciendo (en lo que se trabaja en nuevos prospectos nacionales) hasta pasar a 16 foráneos y 22 mexicanos, en 2029.

Y ojo, aquí sí lo aplaudo, porque no se trata de señalar a la Liga por traer peloteros extranjeros (polémica barata), como en el fucho, sino de resaltar la calidad que contrataron para esta campaña. Como ejemplo, para los que llegan al tema, les dejo una lista de jugadores que han estado en Grandes Ligas, pero que podrían seguir jugando por allá sin problema.

Según la página de la MLB, estos son los 10 más destacados:

Robinson Canó (DOM) - Diablos Rojos del México Trevor Bauer (USA)- Diablos Rojos del México Jonathan Schoop (CUR)- Algodoneros del Unión Laguna Nomar Mazara (DOM) - Sultanes de Monterrey Freddy Galvis (VEN) - Tecos de los Dos Laredos Billy Hamilton (USA) - Olmecas de Tabasco Alex Colomé (DOM) - Saraperos de Saltillo Matt Adams (USA) - Toros de Tijuana Leonys Martín (CUB) - Conspiradores de Querétaro José Peraza (VEN) - Leones de Yucatán



Yo le agregaría a su lista a Obdúbel Herrera (VEN) y al catcher de mis Diablos, Patrick Mazeika (USA).

De salida

Muchos hemos disfrutado las transmisiones de ESPN con el genial Jorge Sánchez e Eitán Benezra, pero por momentos sí se siente que cada uno está desde su casa (el segundo en Canadá), por lo que aplaudo que esta vez la televisora los apoye para que puedan relatar la Serie del Rey desde los respectivos parques. Bien ahí.

