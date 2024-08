Estos Tigres acechan la grandeza

Platicando con Mauricio Culebro, André-Piere Gignac y Nahuel Guzmán, la semana pasada, quedé convencido de un par de temas. El primero es que, le duela a quién le duela, Tigres es mucho más que su un genial delantero, que en poco tiempo será reconocido en todo el país como uno de los clubes más grandes de México y que esta administración trabajará, al estilo de Boca, River; Sao Paulo, Flamengo; Real Madrid o Barcelona, en que la historia de triunfos no termine con la partida del francés.

La segunda es que están entendiendo, como hace muuuuuchos años lo hizo el padre del americanismo, Emilio Azcárraga Milmo, que los medios (la famosa prensa, término acuñado en los años del periódico) no son tus enemigos, sino tus mejores aliados en la construcción de una imagen, de la comunicación de tus logros y justamente de la generación de esa grandeza que nadie, nadie compraría 10 a kilómetros de distancia de tu ciudad.

POR PARTES

Lo primero, lo entendí al enterarme de todo lo que están haciendo para descifrar el ADN de tres de sus cuatro grandes figuras actuales, a decir, André, Nahuel y Guido Pizarro. Ya se sabe que los tres son los que hablan con el resto del grupo, los que arengan, los que motivan, los que ponen el ejemplo de trabajo, disciplina, seguridad, mentalidad y hambre de triunfo. Pero los felinos no están dispuestos a dejarlos ir sin aprenderles el modelo.

De entrada, acaban de sumar a la plantilla a la neurocientífica argentina Daniela Fuentes, quien trabajó ya con la Selección Nacional. De hecho, Daniela ya tiene instalado en el Gimnasio un espacio de trabajo exclusivo para atender a los equipos Femenil y Varonil.

Luego, se metieron al vestidor para revisar qué aparatos habían comprado estos tres personajes con su dinero, se los pagaron y reforzaron ese departamento, escuchando a los futbolistas más clavados en los temas físicos, además de a los preparadores físicos. Bueno, los escuchan tanto, que justo fue el propio Pizarro quien sugirió la reunión con los reporteros que cubren la fuente, para acercarse más a los medios. Tanto, que los apoyan en la certificación que hacen cada año, Nahuel y Guido como coaches, con el fin de mejorar su discurso en el vestidor y que los que tienen más tiempo no dejen de ponerles atención.

Y bueno, lo más importante, dentro saben que rejuvenecer la plantilla es el primer gran paso a la renovación definitiva e inminente, por ello iremos viendo más, partido a partido,a Fernando Tapia, Marcelo Flores, Diego Lainez, Joaquim Pereira, Diego ‘Chicha’ Sánchez y a otros de los jóvenes Tigres. Pero el año entrante, con los tres astros ya de salida (André estará llegando a 40; Nahuel a 39 y Guido a 35), todos veremos la llegada de un nuevo astro a nuestro país y con él, los nuevos tres mosqueteros.

EL OTRO TEMA

Como dije antes, el manejo de medios de Tigres va mejorando, con el trabajo del experiodista Pablo Lozano, quien sabe abrir los temas importantes, acercarte a los protagonistas y aceptar, sin hacer dramas, las críticas, ganadas o no.

Los equipos grandes deben tener la piel más gruesa, pues hay que tener claro que la grandeza llega acompañada de millones de comentarios, millones buenos, millones regulares y muchísimos millones malos. Puede que Chivas no lo entienda, pero es el único club que puede presumir que juega solo con mexicanos; pero pregúntenle al América lo que cuesta llegar a donde está. ¿Creen que es fácil soportar el “Ódiame más”? Pero el genio de Azcárraga Milmo lo ideó décadas antes de aquella famosa campaña del publicista Carlos Alazraki.

Hoy, más que nunca, con lo que ganan los futbolistas (no es crítica), medios, clubes y marcas se necesitan y la única forma de unirse es no depender solamente de las transmisiones en vivo, menos aún con tanta competencia de ligas por el mundo. Las historias que se cuentan a lo largo de la semana, sobre un encuentro, un goleador, una leyenda o un fracaso, son infinitamente más consultadas (y sin costo para los equipos) que los 90 minutos de sus partidos. Lo bueno es que ya lo entienden; me quedó claro, al menos en la cueva del Tigre.

DE SALIDA

Un cariñoso saludo para el Rey de Mitolandia, justo un personaje que conoce a la perfección lo que les digo. Un crack, un grande de la comunicación alrededor del deporte, un mago de la mercadotecnia y un Dios del Mitote. Abrazo, Willi, acá andamos para seguir aprendiendo... o no.

