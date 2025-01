¡Ilusiona tanto joven brillante!

Que tengan una extraordinaria semana y que lleguen esos cambios que han estado esperando en su vida, cambios como en la Liga MX que, pese a las criticas, va dando pasos que se notan y si no me creen hay que ver la seguridad con la que jugaron caras nuevas como el arquero Pablo Lara, quien a sus 18 años tuvo una destacada actuación en la victoria de sus Pumas en CU, o la del atacante Hugo Camberos, quien con tan sólo 17 años fue el elemento más destacado en el triunfo de sus Chivas ante Santos.

Sé que Lara no será titular, pues para eso trajeron de España a Álex Padilla, pero tiene un enorme futuro en un club que suele contar con extraordinarios arqueros con desarrollo interno. Pero el que sí debería ser tomado en cuenta, porque en México no sobran esos atacantes que encaren con velocidad y la pelota al pie, es Camberos.

Será decisión del DT español, Óscar García. Ojalá lo sepa llevar. Y, bueno, antes de hablar de los Sub 23 del América que ganaron en Querétaro, también resaltar la labor de Amaury Morales, quien se lució con La Máquina, confirmando que su golazo ante América en las pasadas Semifinales no fue obra de la casualidad. Provocó un penalti y fue el elemento más desequilibrante de su equipo.

Critícame más

Ahora sí, tras la enorme cantidad de críticas por la alineación presentada por el Tricampeón del futbol mexicano, en Querétaro, sólo podría estar de acuerdo con la ausencia del entrenador, André Jardine, porque aprovechando las lagunas en el reglamento no lo registraron para no generar una sanción. Pero de ahí en fuera, América hizo lo que tenía que hacer: pensar en el Tetracampeonato y no en lo que dirían sus millones de detractores.

A ver, cuando Kansas City llega al último partido de la temporada regular con su tercer equipo, nadie dijo nada; si lo hacen aquellos Tigres del Tuca Ferretti, qué inteligente, ¿pero que lo hagan las Águilas en la primera jornada es una terrible falta de respeto? ¡Por favor! Es exactamente lo mismo, es jugar con el calendario, utilizar tus fichas y descansar o, en este caso, mandar a una necesaria pretemporada a tus titulares, para que estén listos a la hora buena. En fin. Es el América.

Cementeros errantes

Me da pena que un equipo tan grande como Cruz Azul no haya tenido dirigentes a la altura de sus aficionados y de aquella enorme generación de los 70 y 80, que los hicieron legendarios. Lo digo porque es un club errante, sin hogar propio, que siempre ha tenido que jugar en casa rentada.

Claro, desde que salió del Estadio 10 de diciembre Hidalgo han rentado el Estadio Azteca, el Azul, de regreso al Coloso de Santa Úrsula, de vuelta al Azul y ahora en… ¿Ciudad Universitaria? No lo merecen. Urge que su propio estadio sea ya una realidad y no solamente un cuento.

