Me dejaste esperando tu hotel, André

Querido André, te doy las gracias por esa llamada que me hiciste y que sanó una pequeña herida que traía desde los tiempos de La Última Palabra y que hoy no me hubiera gustado seguir arrastrando. Espero que descanses en paz después de haber luchado con tanta fuerza contra esa maldita bacteria, la misma que también se llevó a mi hermano George Witker, justo cuando comenzaba la pandemia en el 2019.

Me quedo con tantos recuerdos de aquellos juegos de squash en los que te 'dejabas' ganar, igual que David Faitelson; con el ejemplo que nos dabas a los jóvenes periodistas (obvio hace años), de no tener miedo de preguntar, de buscar la nota y de hablar de frente con el gremio futbolero; con esa pila bien cargada que te hacía un profesional 24/7 y por haber estado cerca de muchos de tus compañeros de aquella ya vieja guardia.

Para la gente que no te conoció, solamente agregaré que sí eras muy 'especialito', muy particular con algunos, pero porque tuviste una niñez muy especial, bastante complicada y algo solitaria. Pero eso no te dobló, no te hizo inseguro o amargado. Por el contrario, siempre levantaste la cara y fuiste frontal, ambicioso, trabajador y muy profesional.

Cierro este corto texto dedicado a ti lamentando que no hubieras cumplido el sueño que tenías de retirarte en un hotel boutique, en alguna playa sureña de nuestro México, como lo platicamos varias veces. Pero en lugar de concentrarte en ti y ese deseo, le entregaste ocho años de intensa lucha a tu familia, para dejarlos lo mejor posible y vivirles más de lo que se pronosticaba.

Abrazo, André

