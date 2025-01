¿Por qué se fue Efra?, te lo cuento a detalle

Qué pena la renuncia de Efraín Juárez a la Dirección Técnica del Nacional de Medellín, cuando su carrera comenzaba a despegar. Pero, después de enterarme lo que lo motivó a decirle adiós al conjunto verdolaga, le doy la razón. "Los entrenadores mexicanos casi no tenemos oportunidades y justo por ello no podemos permitir que nos mangoneen tipos como Fermani (Director Deportivo)", fue la categórica respuesta que le dio Juárez a su staff, cuando fueron esta mañana a su casa a intentar convencerlo de que diera marcha atrás y aceptara regresar.

Les explico más a detalle, pero antes quisiera decir que, aunque es obvio que Efra encontrará chamba más rápido de lo que tardan en despedir al primer entrenador en la Liga MX, en su entorno me aseguran que no renunció con una oferta en la mano sino en un arranque de dignidad, pues no está dispuesto a que un directivo tome decisiones sobre su plantilla sin siquiera consultarlo y que por ello está recogiendo sus cosas y este fin de semana regresará a su casa en Barcelona, para pensar bien qué sigue en su carrera.

Y cuando habló de las imposiciones con su gente cercana, Efraín se refería al argentino Gustavo Hugo Fermani, su exjefe en el Nacional; quien nunca estuvo de acuerdo con su llegada y quien, a decir del entrenador mexicano, le quiso imponer jugadores de cara a la nueva temporada, además de cerrarle toda comunicación en los refuerzos que él solicitaba.

"Acá todos sabemos que a Fermani le gusta ser director y entrenador, de hecho en Uruguay (Racing de Montevideo) ya jugó a serlo casi año y medio", me comentó mi contacto dentro del cuerpo técnico del exjugador de Pumas y Monterrey, que temprano pretendía lograr que Efraín Juárez retirara su renuncia, pues todos estaban muy contentos en Medellín.

Se sabe que la gente cercana de Juárez son sus auxiliares, Lucho Pérez y Alex Larrea, así como Guillermo Hadam, preparador físico.

"En ningún fichaje fuimos avisados y la gota que derramó el vaso fue Mateus Uribe, un extraordinario jugador, pero del que me enteré por a través de los medios de comunicación", le confió Juárez a sus allegados.

También les comento que algunos contactos en Colombia me cuentan que Fermani está moviendo una rápida campaña para decirles a los más posibles que el mexicano renunció porque ya tenía otra oferta mejor, que es un mal agradecido, un mentiroso y una mala persona.

"Tras mi primera derrota (ante Bucaramanga), a las tres semanas, Fermani ya andaba filtrando que iba llegar un DT argentino. Jamás me quiso aquí y ahora le doy el gusto de irme", añadió Efraín Juárez para que tanto sus exjugadores como su staff comprendieran que es irrevocable su decisión de salir, pues entiende que el mensaje llegará a otros entrenadores jóvenes en México, que se manejarán con mayor dignidad.

