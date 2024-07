Sé una Bomba y explota

Apreciado Juan Carlos Rodríguez. Primero que nada, decirte estoy igual de encabronado que tú, aunque yo un poco más frustrado, pues no acabo de entender por qué hacen ciertas cosas, con lo capaces que son, con todos los recursos que tienen a la mano y con lo apasionado que eres.

A pesar de que me conoces muy poco siempre me has tratado de maravilla, cosa que agradezco. Por lo mismo no puedo quedarme callado o darte el avión para sostener una buena relación con el Alto Comisionado del futbol mexicano. No, no. Acá se trata de ayudar, de sumar, por el Tri, por nuestra querida Selección.

Primero, no trabajo en una televisora que quiera quedarse los derechos ni soy promotor buscando negocio ni mucho menos quiero trabajo, tengo uno muy divertido y suficientemente bien pagado. Lo mío será cien por ciento auténtico, desde el corazón y para que todos volvamos a sonreír, para que dejemos de ser la burla continental y la decepción nacional.

Ya pues, mucho choro.

Cambia o amplía tu equipo de asesores y si no lo tienes, ármalo urgentemente; te encontrarás que es imperante frenar y terminar con este deschavetado proceso y no hablo solamente del Tri, que es la punta del iceberg. Ya sabes que no te voy a salir con lugares comunes como regresar el descenso y esos discursos populistas y queda bien. Pero sí que te apoyes en los más altos ejecutivos, en armar un dream team de la renovación, de la evolución y no de la justificación. Deja de tapar el sol con un dedo y encara el fracaso. El primer paso a la gloria viene con el reconocimiento de nuestras fallas.

En fin, es mucho lo que quisiera decirte, pero si no soy más conciso ni tú ni nadie terminará de leer estas líneas y perderé una oportunidad. Así que en resumen…

Sin un buen equipo no hay líder que conquiste una batalla importante.

No te molestes, no me conviertas en un enemigo y cuídate de los zalameros.

Explota Juan Carlos, eso eres, una bomba, una bomba que destruya todo lo que hicimos mal por años, para levantar una nueva selección. Una selección histórica.

Suerte

Cuenta conmigo

