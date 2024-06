Entiendan, se acabó el ascenso

Este domingo miré, con especial interés, la disputa por el último boleto para ascender a la Primera División de España, algo que... difícilmente volveremos a ver en México.

Primero decir que me hubiera gustado que el Oviedo tomara ese boleto y nuestro país tuviera una pequeña e importante representación en tan poderosa Liga de futbol, con todo lo que eso pudiera representar para algunos destacados jugadores aztecas. Pero también porque, lo veas en la nación que sea, ese juego no deja de ser una hermosa representación, sobre un rectángulo verde, de las aspiraciones que puede tener cualquier ciudadano en el mundo, de crecer hasta llegar a lo más alto.

Lo triste es que de este lado nos quitaron hace años esa posibilidad. Y ojo, no voy a salir con que nuestro futbol necesita el ascenso, hace tiempo que dejé de jugar al justiciero; que los afectados se defiendan en tribunales o donde puedan, pero a mí, como simple aficionado al deporte, me quitaron la posibilidad de emocionarme con la disputa del título, igual que por la del descenso, que muchas veces termina siendo igual o más emocionante.

Hoy mi niño interior extraña esas inolvidables batallas en las que Zacapetec, Necaxa, Tampico, Curtidores, Potosino, Irapuato o incluso Pachuca, León, luchaban por el honor de seguir perteneciendo a la élite del pambol mexicano.

Hoy, lo que me comentan algunos conocidos que toman las decisiones más importantes alrededor de nuestro amado deporte, es que el tema de la Liga de Expansión no está considerado ni para la menor de las revisiones, que no le ven futuro, que de momento (y el momento podría durar unos 20 años) simplemente, no les interesa.

Así que, Alebrijes, La Paz, Morelia y compañía, diviértanse un largo rato jugando por un trofeo, que tiene su valor, pero los lugares en la Liga MX, no se repartirán por esa vía sino por la de la venta de franquicias y eso es un hecho. Por esa ruta, la de una considerable inversión, podrían encontrar cabida un par de clubes; pero, Tapatío, Tepatitlán, Correcaminos y varios más, pueden sentarse a esperar.

Disculpen si fui rudo, pero estoy convencido que el futbol mexicano no cambiará con indecisiones, con largas y discursos queda bien sino con proyectos sólidos, sostenidos, ambiciosos y que cuenten con una muy importante inversión.

No sé ustedes, pero yo ya me cansé de las mismas polémicas de tantos años, con discursos y posturas ultra populistas, que no terminaron bien. ¿En serio queremos una Liga que compita y una selección ganadora?, pues haciendo lo mismo de siempre, no llegarán. Definitivamente.

