Beis acorta distancia con Liga MX

Buenos y lluviosos días. Les voy a contar sobre un estudio solicitado por la FMF que provocó enorme orgullo en las pequeñas oficinas (comparadas con las instalaciones que tienen los futboleros en Toluca) de la Liga Mexicana de Beisbol.

Primero que nada, mi recomendación para que se den tiempo y le echen un ojo, a partir del viernes, a la Serie Mundial entre Yankees y Dodgers, que no disfrutamos desde 1981, cuando Fernando el Toro Valenzuela puso de cabeza a todo México.

Dicho lo anterior, les cuento que RÉCORD consiguió un estudio que la Federación Mexicana de Futbol le solicitó a Nielsen Sports, sobre las preferencias deportivas en México y en la que festejan que 'El futbol golea al beisbol en la preferencia de la afición', pues ellos tienen el 56% de la primera opción de los fans al deporte en México, contra 'sólo' el 24% de la LMB.

"Pues la verdad es que acá va caer muy bien ese estudio, pues nos llena de orgullo que la poderosa maquinaria del futbol mexicano esté tan preocupada por el crecimiento del beisbol en nuestro país", me comentó una fuente en dicha Liga, que prefirió no compartir su nombre pues no quieren crear una molestia en Toluca, donde el presidente de la LMB tiene un par de grandes amigos, Juan Carlos Rodríguez e Ivar Sisniega.

Incluso este individuo me comentó feliz que lo que más les importa es que "la asistencia a los parques de pelota en la temporada total fue de 4.8 millones de espectadores, contra 3.1 que asistieron a los estadios de futbol". Pummm, creo que ese dato faltó en el estudio de Nielsen que habló con aficionados no muy aficionados, que incluso dijeron ser seguidores de las artes marciales (18%), la natación (16%) y el voleibol (13%). Si alguien sabe dónde pasan juegos de vóley me avisa, porque la verdad solamente me los topo en los Juegos Olímpicos y ni Liga hay en México.

Otro dato que les encantó fue que Nielsen asegura que el alcance de los juegos por televisión de la Liga MX es 2.8 veces mayor que el de la Liga beisbolera; "ojalá que las televisoras nos pagaran solo tres veces menos dinero del que le entrega a los clubes de futbol", agregó la fuente.

A mí, como aficionado a los deportes, me encanta que la Fórmula Uno agota los boletos (carísimos) con tanto tiempo de anticipación; que el Harp Helú o el Palacio Sultán registren tan buenas entradas; que las transmisiones de la NFL sean tan seguidas y arrastren tanta gente a ver los juegos a muchos Sports Bars del país; que en New Era me compartan que sus gorras más vendidas son las de los Yankees de Nueva York o que las peleas del Canelo sean vistas en todo el mundo, aunque en México tenga tantos detractores. Lo que no me gusta es que el futbol siga tratando de minimizar lo que hacen otros, en lugar de enfocarse en sus grandes problemas.

De salida

Tengo que agregar que mi deporte favorito es el futbol, pero amo también el beisbol y ya quisiera que algún equipo trajera pronto a México a uno de los mejores futbolistas del mundo, como Giancarlo Stanton, MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana reciente, quien estuvo en México para jugar contra los Diablos. Ya para qué decirles que sueño con el día que el Tri sea segundo lugar de la clasificación mundial, como hoy lo es México, solamente detrás de Japón y arriba de Estados Unidos. Ojalá un día.

