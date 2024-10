Vaca, con eso no se juega, por eso te creo

Pasan las horas y las posturas oficiales desde la FMF y Televisa, respecto a la denuncia pública de Andrés Vaca, no llegan. El relator se está quedando solo con su delicada postura, respecto al intento de censura desde la cúpula federativa.

Sé que Edgar Martínez intentó desmentir la acusación realizada a nivel nacional, durante el juego México vs Valencia, con mensajes hasta el WhatsApp de algunos periodistas, como el que les escribe. De entrada, se lo agradezco, porque al menos buscó actuar de inmediato, pero aquí lo importante no es que le preguntara a dos directivos de la televisora y compartiera sus respuestas negando la supuesta presión. El punto es que nadie le va responder en un whats: “sí, claro, tú u otro dirigente nos presionaron”.

A ver, cuando me lo hicieron a mí hace años, todo mundo, desde dueños de clubes, hasta directivos de la FMF, pasando por cierto dirigente de Azteca, me lo negaron de frente y hasta se mostraron preocupados, pero ante otros compañeros lo “presumían” (si eso se puede presumir), abiertamente. “Ese Alejandrito se siente en las alturas, pero se va caer y ahí se va quedar”, adelantando no sólo la presión para el despido sino el veto generalizado que incluso cinco años después varios seguían aplicando.

Por eso, porque sé cómo se manejan ciertos personajes, quiero dejar claro y escrito en el medio más influyente del deporte nacional, que Andrés Vaca no está solo y cuenta conmigo en lo que pueda ayudarle a que esas presiones y ataques contra el trabajo de los profesionales de la comunicación deportiva, no queden impunes.

Por otro lado, plantear, como mucha gente está sugiriendo, que se trata de una estrategia de Televisa para llamar la atención y ganarle en el rating a TV Azteca, me parece ridículo, pues jugar con tu prestigio y atentar contra la ya mancillada credibilidad del medio, a cambio de un poco de audiencia, justo en una de las etapas más oscuras de la relación entre aficionados y el otrora “equipo de todos”, me suena infantil. De ser así, Vaca tendría que disculparse y dar por terminada su prematura carrera. No creo que se exponga a tanto a cambio de tan poco.

De salida

Ya veremos qué pasa esta noche durante la transmisión del juego en Guadalajara, si Andrés no aparece, el mensaje será recibido; si por el contrario su postura critica cambia radicalmente o incluso se llega a disculpar, lo lamentaré por él. Hoy, más allá de un partido más del Tri, podemos ser testigos de la evolución, crecimiento y una cara más limpia, de esa gran televisora… o no.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: EL CASO VACA