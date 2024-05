Querido, Paco Memo

Sé que te debe estar doliendo; hace rato que no respondes mis mensajes (jajaja, perdón pero me sentí como ex pareja dolida), me consta lo que amas a tu Selección, desde tu primera vez en la banca de los verdes, un 13 de noviembre de 2004, en un juego ante San Cristóbal y Nieves.

Le quiero decir a los lectores que la tuya no fue una relación fácil con nuestra selección, pues aunque te costó solamente un año debutar como arquero del Tri mayor, en un juego ante Hungría, el 13 de diciembre de 2005 y dejando el arco tricolor en cero; terminaron por regalarte del que debió ser tu primer Mundial como dueño del puesto, en aquella Copa de 2010, pues Javier Aguirre decidió poner ahí a Oscar Pérez, su conejo de confianza.

También me queda claro que para los dirigentes no debió haber sido nada fácil atentar contra las marcas que hace muchísimos años apuestan por ti; por algo eres el jugador mexicano en activo con el mayor número de patrocinadores.



Fueron 150 partidos defendiendo la portería de la Selección Mexicana y aunque muchos quieran resaltar la cifra de 152 goles recibidos o bien los siete pepinos que nos endilgó Chile en la Copa América Centenario, en aquel 2016, yo me quedo con esas mágicas salvadas ante Brasil, en la Copa del 2014; contra Alemania, en la de 2018 o el penal que le atajaste a Robert Lewandowski, en Qatar 2022.

No creo que la gente tenga dudas sobre ti o tu extraordinario nivel, ya sabes que el futbol nos apasiona y justamente ese primario sentimiento nos suele distorsionar la vista o trastornar el raciocinio; unos te “odian”, igual que otros te idolatramos y es que esos 64 partidos dejando en cero al rival o los 43 partidos con un solo gol en contra, hay quien asegura que son pan comido para un guardameta de la Concacaf. Es sencillo, al tiempo que nos has representado en cinco Copas del Mundo, también eres un ídolo en el América y ya sabes cómo se ponen los Chivahermanos con esa camiseta. No lo tomes personal.

El tiempo de renovación no espera y cuando llega, duele, te lo puedo asegurar; pero la vida suele darnos suculentas revanchas a quienes sabemos aguantar el siempre inoportuno cambio generacional, eso también te lo aseguro. Para ti vendrán nuevos retos, en una banca, en una oficina o en tu nuevo negocio… por cierto suerte con las nuevas botellas de tu gran vino.

Se tardaron

Sí, la decisión la debieron haber tomado antes y lo digo con cuidado y con cariño. Me explico, tras el Mundial de 2022, México disputó 22 partidos, en 16 el portero fue Guillermo Ochoa, 15 fueron completos, en 7 partidos dejó en cero su arco y recibió 16 goles. Contra Honduras salió lesionado, en noviembre del año pasado. Si en la FMF tenían el tema de la renovación en la cabeza, esos partidos debieron ser para Luis Ángel Malagón.

De salida

Importante dejar en claro que no estoy de acuerdo con que no asistas a la Copa América como suplente de Luis Ángel, aunque se entiende que quieras disfrutar, por fin, un verano con la familia; algo que no tienes desde antes que llegaran los pequeños.

Se entiende, pero justo era importante respaldar en su primera gran aventura, justamente a quien también te relevó a la perfección en el América, ya sabes que eso ayuda mucho. A ti no te dieron ese respaldo, se sabe que la relación con Oswaldo no es la mejor, pero hay que ir cambiando la historia. ¿No crees?

Suerte, Memo. Y no lo sientas tanto, así es la vida y Dios no se equivoca.

