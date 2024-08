¿Por qué el Vasco podría llamar a Memo, aun sin club?

Anda circulando el rumor sobre el regreso de Hirving Lozano y Henry Martín al Tri, pero descartan el de Paco Memo Ochoa, por no tener club.

Además del supuesto, hoy escuché a mis compañeros de Los Informantes (lunes a viernes 13:00 horas, en todas las redes de RÉCORD) Diana Pérez, René Tovar y Jorge Bustos, comentar que sin equipo, el exarquero del América no podría volver a representar a México, por el momento. Yo solamente les recuerdo que, mientras nuestro entrenador sea el ocurrente Javier Aguirre, cualquier jugador sin club puede tener oportunidades.

Y si no me creen, recuerden que el buenazo del Vasco llevó al Mundial de Sudáfrica 2010 a dos jugadores que no tenían ni equipo ni ofertas. Óscar Pérez, quien peleaba por la titularidad de aquella Selección, justamente contra la revelación mexicana, Memo Ochoa, recibió la noticia de que los Jaguares de Chiapas no harían buena la opción de compra y se quedó sin nómina a un mes de la Copa del Mundo de Sudáfrica.

De la misma forma, a los 33 años y lesionado, Guille Franco fue dado de baja por el West Ham en mayo de aquel año. Pero no hubo problema para Aguirre, quien -aun teniendo en un gran momento al joven Javier Hernández, triunfando con el Manchester United- insistió en llevarlo, esperarlo y dejarle el puesto al ex de Rayados.

La historia nos recuerda que no fueron las mejores decisiones en la carrera del extécnico del Mallorca, pero es un hecho que ese no será problema para convocar o no a Guillermo Ochoa a los juegos ante Nueva Zelanda y Canadá.

Ahora, vale la pena mencionar que Ochoa no juega desde el 21 de abril de este año, pues desde aquel duelo con la Salernitana ante la Fiorentina, el arquero mexicano no fue considerado por una supuesta lesión y se perdió los últimos cinco partidos de la Serie A (en los que su club descendió).

En fin, ya lo he dicho antes, soy fan de Paco Memo, espero pronto encuentre equipo, espero retome aquel brillante nivel que mostró con los verdes por años y espero que pueda llegar a su sexta Copa del Mundo en el 2026. Pero, si no es posible, que encuentre paz, alegría y pasión en lo que decida hacer con su vida.

Simplemente quise contarles que es muy normal que futbolistas sin club, jueguen con nuestra querida y maltratada Selección Azteca.

