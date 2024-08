¡Más como Ana Guevara; le pago el próximo vuelo!

¿Les digo algo?, las campañas negativas y de desprestigio son peligrosas.

Este martes entrevistamos a Ana Gabriela Guevara en el Buen Morning (lunes a viernes 9 a 10 de la mañana por las redes de RÉCORD) y una hora después de la conclusión del programa, Facebook nos solicitó bajar el contenido por haber violado sus códigos de conducta… sí, la gente nos denunció por usar lenguaje violento, hablar de temas sexuales y otras linduras (que obvio jamás hicimos), solo porque odian a la titular de la Conade!!!!

Qué bueno que toda esa linda banda no podía venir a nuestras instalaciones porque igual intentan quemarnos en leña verde por darle espacio a una exdeportista brillante y que ha entregado muy buenos resultados en su administración, pero que después de una, ciertamente lamentable, declaración contra las nadadoras artísticas, fue etiquetada por mucha gente como la nueva enemiga pública número uno del deporte mexicano.

De paso, acá Ana nos explicó que todas las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación fueron desestimadas y que está limpia. Pero en México y el mundo hay medios, periodistas y fanáticos que sin un poco de categoría son capaces de hacerte mierda en pocos días.

Esta misma mañana circuló en un medio importante, en el que yo aprendí mucho cuando trabajé ahí y solía ser muy cuidadoso de lo que publicaba, léase Reforma, una foto (sacada de un video que le tomaron cuando dormía) de Ana Guevara viajando de regreso a casa en “Business Class Air France”, vuelo que según ellos le costó 160 mil pesos. Bien, pues después del programa me puse a investigar con la gente cercana a Ana Gabriela, que siempre me contesta que “de esas no vale la pena hablar, igual no me van a creer”, y me comentan que la dirigente, debido a tantos viajes que ha hecho desde que era velocista (más un patrocinio que tuvo), es Nivel Titanio en millas de Aeromexico (que tiene convenio con Air France) y puede conseguir esa categoría en menos de 30 mil pesos. Sí, así como lo leen.

Y les platico más...

Ana no suele pedir “gastos de bolsillo” como le llaman a algunos viáticos personales en el gobierno (si quieren los del Ángel lo pueden checar por “Transparencia”). Bueno, me platicaron que incluso no mete ni comidas (¿recuerdan el escándalo de Au Pied de Cochon en París?), taxis y otros gastos de trabajo que son parte de sus viajes.

“En Lima regresó íntegro con cheque personal y para Tokio igual lo regresó íntegro”.

Pero es bien fácil llenar bolsas de popó y lanzarlas sobre la humanidad de gente a la que ni conocemos.

De salida

Quiero acabar estas líneas diciendo que ni soy morenista ni me gusta la política porque estoy convencido de que el 99 por ciento son unos sinvergüenzas, pero conozco a Guevara desde hace muchos años y aunque no meto la mano al fuego por nadie (que no sean mis hijos y su servidor), ella no me parece de esa clase corrupta que vive con todo lujo con nuestros impuestos.

Después de lo dicho, piensa lo que gustes, pero no seas bobo y repitas cosas que no te constan.