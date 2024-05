¿Qué caros boletos?

Nos acaban de anunciar que el costo de las entradas para ver el juego de vuelta, de la Final de la Liga Mx en el Estadio Azteca, irán de los mil 900 a los 4 mil pesos del águila. ¿Eso es costoso? Sí, claro, pero no sé si sea un precio caro. Me explico.

¿Qué es caro?, algo que no vale lo que te piden; ¿y que es costoso?, pues algo que alcanza un precio elevado, pero que, según el consumidor, lo vale. Así que el punto aquí es que la entrada del domingo responderá la pregunta.

Temprano en Récord Plus le pregunté a mis compañeros del set, si ellos pagarían por ver a su equipo ganar un bicampeonato, de locales y ante uno de sus más grandes rivales. Fueron dos respuestas; con el precio menos caro, hasta arriba en la cabecera (1,900 pesos) fueron divididas, pero cuando les pregunté si pagarían los 4 mil por verlo ese juego especial, en un buen lugar, la gran mayoría dijo que lo pagaba.

Es decir, aquí no se trata solamente de pagar tal cantidad de lana por un juego de futbol, por más histórico que sea, sino dónde lo voy a ver. El Azteca ya es un viejo e incómodo estadio, al que es muy complicado acceder, que no tiene cómodos, modernos y efectivos servicios; es decir, que no te ofrece una experiencia inolvidable. Por eso, para la mayoría, desembolsar más de dos mil pesos por un lugar en cabecera, hasta arriba, lejos de baños terribles, con pasillos estrechos, donde los vendedores te tapan la visibilidad… no vale la pena.

Dicho sea de paso, yo ya decidí no a gastar esa lanota por ver a las Águilas levantar el bicampeonato, pero a mí ya me tocó verlas en Libertadores, en títulos históricos, en otros no tanto, en amistosos contra rivales de la talla del Barcelona y un largo etcétera, pero respeto a quién piense que vale la pena endeudarse por un nuevo logro desbloqueado. Sólo, porfa, como cosita suya, respetemos la decisión de cada uno. Se trata del mercado ejerciendo la libertad de poner el precio que más le convenga. Ya veremos si les sale.

Ejemplos de grandes eventos deportivos

Ojo, la Final del futbol mexicano, sí es un evento importante para el fan azteca, pero acá te dejo algunos costos con los que podríamos establecer una comparación.

El Gran Premio F1 de México, va de los 8,400 pesos a los 30,500 pesos, aunque se lleva a cabo en tres días consecutivos, no sólo en uno. Prácticas, en viernes; clasificación, el sábado y la carrera los domingos.

La visita amistosa de mis Yankees (con un equipo alternativo) al Harp Helú para perder ante mis Diablos, costó entre los mil 100 pesos y los 5 mil. Precios muy similares a lo que los fans pagaron para ver el Astros vs Rockies, juego de temporada regular de la MLB.

Fuera de México, no pondré precios del Super Bowl o de la Final de la Champions, pues seguramente son los espectáculos deportivos más atractivos y costosos del planeta. Pero sí te comparto algunos ejemplos de costos para ver deporte de primera, fuera de México La entrada más accesible para ver a mis Cowboys ante New Orleans, en su primer juego de temporada en el ATT Stadium, te cuesta algo así como 1,500 pesos.

Ver al Miami Heat en casa puede ser posible por 500 pesos, hasta arriba de su maravillosa arena. Disfrutar a los Bombarderos del Bronx, en el bellísimo Yankee Stadium puede lograrse pagando entre 600 y 2 mil pesos, dependiendo qué tan cerca quieres estar del plato.

De salida

Un mensaje final a manera de pregunta, ¿queremos una Liga MX más fuerte y competitiva?, bien, pues les adelanto que los precios no van a bajar.