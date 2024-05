'Felicidades, pero la robaron'

Qué cosa. No he dejado de recibir “felicitaciones” de muchos queridos amigos y familiares, fans del Cruz Azul, quienes, tras su cariñoso apapacho, te dejan ir algo como “pero no era penal”, “el robo más grande que me ha tocado ver” o mi favorito “hoy ganaron con ayuda; tú tienes voz pública, pues antes que americanista eres periodista y de los mejores”.

A ver. Lo acepto, no dormí muy contento con la manera en que llegó la 15 y el Bicampeonato, pero aunque entiendo y lamento la nueva frustración celeste, después de haber entregado un juegazo casi perfecto (les faltó lo más importante, meterla), tampoco me parece justo que se golpeé, se mancille, literalmente se joda la conquista del único club que ha sido capaz de levantar dos títulos consecutivos de la Liga Mx, siendo Super Líder, con cuatro derrotas en todo el año (46 partidos), entre las dos Ligas y Liguillas y con un más 51 de diferencia de goles; club que en los cuatro encuentros que tuvo ante Cruz Azul en ese periodo, ganó tres y empató uno, el de la Ida de esta Final, en la que todo mundo aceptó que los cremas debieron haber ganado el juego en el Estadio Azul.

¿Dónde está el robo, entonces? Más abajo hablaré de la jugada, pero antes quiero dejar claro que, abonar con un tuit, un whats o cualquier comentario en el mismo sentido, que manche la imagen del equipo más grande de la Liga Mx, justamente es ayudar a robarles algo que se ganaron a pulso, con mucho esfuerzo, sobre todo con el aguante del dueño, que recibió una enorme presión para despedir a quién es el mayor artífice de estas conquistas, Santiago Baños, que hoy no merece que se desprecie un histórico bicampeonato, porque Cruz Azul llora la derrota.

Ahora ustedes, azules

Azules, azules, queridos azules. Les quiero decir que dos de mis hermanos y cuatro de mis sobrinos, son cementeros; que varios de mis mejores amigos portan su jersey con mucho orgullo y han aguantado tremendas frustraciones sin agachar la cabeza y esconder su orgullo celeste; que de chavo asistí a la precipitada despedida de mi gran ídolo, Miguel Marín, quien dijo adiós anticipadamente por problemas cardiacos; que si un equipo siempre me ha generado respeto es el que ustedes siguen y que antes de arrancar la Final, dije (ahí están los videos) que me daba “miedo” su Máquina. Pero, al tiempo que les digo que ayer merecieron irse al frente en el marcador y que fueron mejores en el terreno de juego, la mayor parte del juego, también les digo que andar reclamando el penal y, sobre todo, acusar de ladrón a su rival, es tenerle lástima a su propio club. Es culpar y responsabilizar a terceros por sus propias incapacidades.

Para ganar un partido, lo más importante es anotar; sí, defender es vital, pero sin goles no hay amores. Ayer, Cruz Azul exhibió su único pecado, la falta de contundencia. Ángel Sepúlveda es un buen delantero y seguramente un gran tipo, pero no es un gran atacante y eso es lo que les está urgiendo. Dinámica, juego de conjunto, disposición físico-atlética, disciplina táctica, personalidad, lo tienen casi todo, no lloren, no se desesperen, solamente les hace falta gol.

Hace un año daban pena, perdón, pero es verdad, ustedes mismos imaginaban que pasarían otros 30 años para volver a levantar un título y hoy están del otro lado, sintiendo que les robaron y que merecían ese trofeo. Cálmense ya, carajo, un atacante y dos detallitos más y serán campeones. Se los adelanto.

La jugada

He revisado decenas de veces la acción y sigo viendo con claridad que Israel Reyes toca primero el balón e inmediatamente es contactado por la barrida de Rotondi, quien luego por la inercia acaba colocándose como un obstáculo perfecto para que el americanista haga su parte. No me gusta la trampa y no aplaudiré que un jugador “afloje el cuerpo” para buscar una falta; lo mismo dije en el penal sobre Lucas Vázquez, en el último Clásico español, pero en esta jugada hay un contacto previo que es suficientemente importante como para señalarlo.

Entiendo que con ciertos ángulos o fotos que no ayudan en nada, se puedan confundir y sentir que los perjudicaron, pero de ahí, de una jugada brava y polémica, a acusar a un club, al arbitraje, a la Liga y a algunos periodistas, de que les “robaron”, me parece demasiado.

De salida

Soy americanista desde los siete años y jamás lo he negado, pero quienes me conocen, saben que intento ser objetivo y sobre todo justo en mis comentarios y decisiones. No es el título que más he festejado, pero no quisiera que el americanismo tuviera que guardar su orgullo o sentir pena, por la frustración de terceros.

Buena semana.