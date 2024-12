No encuentro mejor manera para iniciar el 2025 que reflexionando sobre el secreto más extraordinario del mundo. El autor Earl Nightingale (1956) sostenía que, de cada 100 personas, solo 5 llegarían a cumplir con sus ilusiones a los 65 años. Predecía que 1 sería rico, 4 vivirían holgadamente y 95 se encontrarían sin recursos. Earl sostenía que él tenía ese secreto. ¿Cuál era ese secreto? El establecimiento de metas.

Hoy hay muchos modelos distintos para establecer metas, pero lo más común es partir de una visión y establecer metas para trazar la ruta para lograrla.

Si tú no defines tu visión y tus metas, el entorno decidirá por ti. Las presiones cotidianas y las situaciones del día a día determinarán tu falta de rumbo. Si esto sucede, con seguridad experimentarás gran insatisfacción porque cada día que pase, notarás que no vas hacia ningún lado y que no te sientes satisfecho, aún si estás haciendo un gran esfuerzo por resolver tu vida cotidiana. Esto es por la falta de un proyecto en tu vida.

Comparto algunas consideraciones para el éxito en la definición de la visión personal y las metas.

1. Independencia psicológica: Sin duda la toma de decisiones sobre lo que quieres de tu vida deber darse en total libertad. Hay responder a la pregunta: ¿Cómo construyo mi proyecto de vida? Es fundamental darnos cuenta de que no definamos nuestro proyecto respondiendo a las necesidades de otros, a las demandas del entorno o por querer quedar bien o impresionar a los demás. Es importante definir qué es lo que nos hace bien a nosotros, y si la hay, a nuestra familia.

2. Establecer un modelo para establecer las metas y sobre todo un sistema de monitoreo para medir avances y logros.

3. Que las metas sean orientadas a la acción, que sean operativas y medibles.

4. Si en otras ocasiones te has planteado metas y por algún motivo no las has logrado, es importante buscar un ritual de cambio para establecer un compromiso más profundo que impacte en tu determinación y compromiso.

5. Es importante también cuidar los grupos de personas de las que te rodearás, habrá que elegir estar cerca de aquellos que te impulsen a cumplir tu visión y tomar distancia de aquellas que te alejan de tu proyecto personal.

6. Finalmente, celebrar los avances obtenidos será vital. Capitalizar el éxito avanzado ayuda a crear credibilidad en nosotros mismos y nos motiva a seguir adelante.

7. Si no sabes por dónde iniciar, busca mentores. Son aquellas personas que admiras o han logrado lo que tú quisieras hacer. Entrevístate con ellos y aprende de cómo definieron sus proyectos de vida.

Estimados lectores y lectoras, apliquemos el secreto más extraordinario del mundo, establezcamos metas y ayudemos a nuestra familia y equipos a plantear las suyas. No iniciemos el año sin reflexionar sobre estos temas y darnos un espacio para establecer lo que haremos.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.