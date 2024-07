Lo increíble: 'Más de lo mismo'

Se termina la era de Jimmy Lozano. En mi perspectiva, una lástima que no hayan dado continuidad a la apuesta original, aunque hubiera riesgo de fracasar. Perdimos la oportunidad de ir al fondo y de generar un gran aprendizaje. En su lugar, se trunca el proceso y ahora llega Javier Aguirre a salvar a la Selección Mexicana por tercera vez. Ya el tema se ha analizado en exceso por los medios. No me meteré con la indudable capacidad técnica del nuevo responsable ni con la Federación, pero aprendamos del cambio de sistemas humanos para entender más a fondo de lo que está pasando y las consecuencias que generará.

Daré una perspectiva desde el punto de vista del cambio sistémico al que me he referido en otras ocasiones. Cuando queremos cambiar un sistema humano, hay algunas reglas básicas que los terapeutas y consultores de cambio conocen para tomar iniciativa. Lo más importante es identificar las soluciones intentadas previamente para eliminarlas como herramientas de acción. La razón, evitar hacer “más de lo mismo” que se refiere a la tendencia de mantener y repetir patrones de comportamiento, soluciones y respuestas que no funcionan, en lugar de buscar nuevas alternativas o cambiar la estrategia. Es un concepto que describe cómo las personas o los sistemas a menudo intentan resolver problemas utilizando las mismas técnicas y enfoques que ya han demostrado ser ineficaces, esperando obtener resultados diferentes.

El enfoque sistémico sugiere que, para resolver problemas de manera efectiva, es necesario salir de estos ciclos repetitivos y considerar soluciones nuevas y creativas que puedan abordar las causas subyacentes del problema en lugar de tratar solo los síntomas.

Puedo entender la presión y la visión cortoplacista que influye en estas decisiones, pero no hay forma de entender esta alternativa como una solución viable.

En el enfoque sistémico, no deben usarse las soluciones intentadas porque suelen perpetuar el problema en lugar de resolverlo. Aquí comparto hay algunas razones específicas:

Reforzamiento del problema: las soluciones intentadas a menudo mantienen el problema porque son respuestas superficiales que no abordan la raíz del mismo. Ciclos de retroalimentación negativa: en sistemas, las soluciones intentadas pueden generar ciclos de retroalimentación que empeoran la situación. Resistencia al cambio: los miembros del sistema pueden sentirse frustrados o desmotivados porque las soluciones no resuelven sus problemas y, como resultado, se resisten a nuevas propuestas. Falta de creatividad e innovación: insistir en soluciones intentadas puede impedir la exploración de enfoques innovadores y creativos. Al mantener una mentalidad fija sobre cómo resolver el problema, se limitan las posibilidades de encontrar soluciones efectivas.

Siempre deseo lo mejor para nuestra Selección Mexicana, porque nos representa en influye en el colectivo mental de la identidad de millones de mexicanos, sin embargo, estamos perdiendo una gran oportunidad que había que enfrentar y entonces, abrirnos a cambios importantes y de fondo.

Espero que Javier pueda influir más allá de lo que se espera, que actúe con patrones que ayuden al rompimiento del sistema. De no ser así, todo será en base nuevamente al esfuerzo.

Estimados lectores y lectoras, si las cosas no están funcionando en nuestros equipos o familia, alejémonos de las soluciones intentadas y usemos nuestra creatividad para encontrar alternativas distintas, evitando así perpetuar el problema.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".