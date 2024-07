Así no se puede exigir Libertadores

¿Y así exigimos regresar a Libertadores? Nuestra disminuida Liga MX debe aprender antes a competir internacionalmente con la menospreciada MLS, pero no sólo los poderosos y protagonistas de siempre, como América, Cruz Azul, Rayados, Tigres o Toluca, sino todos, incluso los grises y pequeños que tienen en la Leagues Cup una chance que jamás alcanzarían en Sudamérica. Los cinco de arriba no necesitan crecer tanto como la mayoría de abajo.

Si mágicamente existiera una propuesta de Liga MX que satisficiera el hambre de dólares de Conmebol, para aceptarnos de regreso, y de la propia Concacaf, para dejarnos emigrar (situación que no está en la mesa de las intenciones y que es un mero sueño guajiro), serviría de muy poco, pues le serviría sólo a los de siempre.

Entrar al gran torneo sudamericano de clubes abriría la puerta para cuatro equipos mexicanos, que serían los ganadores y competidores de títulos, los que acabaron arriba en la tabla general, los protagonistas: América, Cruz Azul, Toluca, Tigres, Rayados; quizás rasguñarían la opción Chivas o Pachuca sin los campeones que van a Concachampions. Pero no más, por lo que el resto de medianos se quedarían viendo desde la televisión.

Contrario a la percepción generalizada, la extravagante Leagues Cup le entrega la oportunidad al resto de mediocres y chicos integrantes de la Liga MX para aprender a competir a nivel internacional, aunque sea con la menospreciada MLS, que esta edición del torneo binacional vuelve a demostrar que tiene mucho qué enseñar a Pumas, Guadalajara, Puebla, Mazatlán, Tijuana o Querétaro, por mencionar a los que ya jugaron y no pudieron ganar a estadounidenses o canadienses.

Nos guste o no, el grueso de Liga MX que no es protagonista tiene que aprender primero a competir de forma internacional con la MLS, aunque eso signifique ser un lastre para el puñado de equipos que fueron protagonistas históricos y que hoy lo son peleando títulos, para que mejore nuestro futbol. Y después de recuperado el dominio general, entonces ya soñemos con Libertadores. Antes no.

