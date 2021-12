Justicia manchada

Nadie le puede quitar al Atlas el merecimiento de ser finalista de Liga MX. No sólo por su sensacional torneo regular, en el que quedó segundo lugar, sino por que al fin su proyecto ‘académico’ le entrega la disputa del título mexicano; los Zorros son el club que más talento mexicano aporta a nuestro torneo, además de su sensacional afición, por la que da enorme gusto verlos instalados de nuevo en el gran partido.

Se confirma la máxima que he venido defendiendo desde que volvió el Repechaje: en la historia de las Liguillas, nueve de cada 10 campeones salen del primero, segundo o tercer lugar de la general. Esta vez va el 2 contra el 3 y aquellos que se rasgaron las vestiduras por la posibilidad de que un 12 podría acabar monarca tendrán que replantear sus argumentos.

Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo: el arbitraje acuchilló anoche a Pumas, le quitaron un penalti que influyó directamente en el marcador, además de una expulsión que tampoco fue clara. Pérez Durán se volvió protagonista y volvió a confirmar que nuestros silbantes están hundiendo a nuestro futbol. Y a Brizio parece seguirle valiendo sombrilla. Hoy volverá a decir que todo está bien y no pasa nada.

Y lo de Ramos Palazuelos en el León-Tigres. La Fiera es justo finalista, pero qué pachanga permitió el árbitro, no sólo los reclamos de Gignac al silbante que siguen sin tener sanción, sino que los norteños acusan burlas de los esmeraldas tras la clasificación. Una vergüenza del gremio que debe impartir justicia.

LA CULPA NO ES DEL INDIO

Hay que agradecer a Tigres, primero, porque cambió su estilo ratonero que guardó con Tuca Ferretti por años, justificado por los resultados, por una filosofía de ataque con el Piojo Herrera, que nos permitió disfrutar una de las mejores series eliminatorias en la historia de las Liguillas. Fantástico.

Después, porque seguirán invirtiendo como ningún otro club mexicano lo ha hecho en todos los tiempos, porque volverán a traer a un Thauvin para volver a romper récords de sueldo con tal de poner una estrella en el campo, sin importar que apenas juegue la mitad de minutos del certamen o menos.

También porque seguirán dando refugio a mexicanos veteranos, para que terminen su carrera en una cama de rosas, con el mejor salario para un paisano en Liga MX, en lugar de abrir espacios a la juventud que podría venir a estropear al equipo.

Pero sobre todo, porque nos siguen entregando el gran ejemplo para las generaciones más jóvenes de todo lo que no se debe hacer, de cómo no se debe comportar, de como se rompen los valores, las convicciones, con tal de querer yo gane. Son la gran muestra de lo que no se debe. Mejor ejemplo no hay.

Y con Miguel Herrera se sacaron la lotería, pues sigue sin entender que las formas fuera del campo importan, en lugar de apagar el fuego de la bronca se mete a avivarlo. Un técnico a la medida de Tigres, el club más vulgar de nuestra Liga MX. Gracias por existir, necesitamos este ejemplo para enseñar lo que no se debe hacer.

