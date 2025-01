La verdad de Romo y Chiquete, y los colores del periodismo

SE TENÍA QUE DECIR…

Se volvió absurda moda en nuestro futbol pelearse por lo que sucede en negociaciones entre clubes como si fuera lo mismo que se pelea en la cancha. Y lo que es peor, los que se supone son los expertos para entender contextos e informar también tomaron bandera y se envolvieron en colores y le entraron a la batalla digital.

En la novela del invierno, el intercambio entre Chivas y Cruz Azul por Jesús Orozco Chiquete y Luis Romo, ambas aficiones se enfrascaron en descalificar a la de enfrente por los tratos entre los de pantalón largo. Por supuesto, a los periodistas que revelan avances también les toca sentencia, es la era de la ‘Posverdad’: me gusta la información, eres bueno, no me gusta, eres malo. La afición elige y clasifica a golpe de dedos en la pantalla del móvil.

Mi cercanía con lo que acontece dentro de La Máquina hizo que Chivahermanos me recriminaran. Pero no soy celeste (ni lo seré, soy atlantista recalcitrante y terco). Eso sí, tengo una opinión como tú y como la mayoría sobre lo que es correcto o no.

Tengo que reconocer que en este caso, Alejandro Manso, el directivo del Guadalajara, cuñado de Amaury Vergara, que ha tomado las riendas del club tapatío, dio un golpe en la mesa importante al lograr en la inevitable salida de Chiquete, quien quería salir de la Perla, llevar al Rebaño a un futbolista desequilibrante como Romo. Y lo que logró con Alan Pulido, lucha aún por Orbelín y está por Luka Romero. Se arremangó y al fin hay una cabeza de peso en Chivas.

Del lado de Cruz Azul hay lagunas en la salida de Romo que deben aclararse. La fundamental: el futbolista estuvo enterado desde inicio y pidió negociar, sus representantes pidieron al Guadalajara empezar con sueldo de 2.5 millones de dólares. Ganará más que Puligol. ¿Y se peleó con Martín Anselmi? Aclaremos.

Cuando Chivas puso la posibilidad en la mesa cementera, además del deseo del jugador por un mejor contrato, hubo acuerdo entre las cabezas, es decir el cuerpo técnico de Anselmi, la dirección deportiva de Iván Alonso y la presidencia de Víctor Velázquez: es conveniente que salga. Muchos aficionados se quedaron con el gran torneo que tuvo en su retorno a Cruz Azul, sobre todo en ofensiva, pero no ven el talón de Aquiles de Romo: lo defensivo.

En La Máquina califican las dos fases de juego y Luis se quedó muy corto en el desgaste sin balón, para recuperar, “no corría como el resto”, en especial los de media, Charly, Lolo y Lira. Con esa desventaja y con el deseo del jugador de un mejor contrato, se aceptó la salida como parte del pago al Guadalajara por Chiquete.

¿Quién ganó? Ambos clubes, Chivas necesita una figura consolidada como Romo y Cruz Azul tiene mucho futuro con Orozco Chiquete abajo. Cada uno a su estilo. Y revelar la información de cómo se llevó la novela no te hace apoyar a uno y otro club. Esa es la chamba de un periodista. De un buen periodista. Así que desde estas líneas, informado estás.

