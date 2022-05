Huellas de una derrota

Pumas quiso salvar en el estado de Washington algo que perdió en el Pedregal hace una semana atrás y no pudo coronarse en la Conchampions asestando no solo un tremendo impacto para el club universitario sino para la Liga MX.

Porque la caída en Seattle no solo es un fracaso de Pumas, sino del futbol mexicano que no encontró una mejor versión que la presentada por la voluntariosa pero limitada plantilla azul y oro para tratar de mantener la racha de cuadros nacionales ganando este endeble torneo.

Sounders, equipo serio, pragmático, físico y poco más, ninguna maravilla táctica ni técnica pero al que le alcanzó con dos distintos en el campo como Lodeiro y el viejo conocido Ruidíaz, para llevarse un trofeo tradicionalmente de posesión mexicana.

No debería representar una alarma pero si un llamado de atención, se sabe que la MLS tiene detrás más socios comerciales dispuestos a seguir aportando al futbol para crecer localmente mientras que en México estamos desde hace rato polarizando el torneo con los ricos y los recatados, división que pasa hasta en las mejores ligas del mundo pero que bajo el sistema de competencia complaciente de nuestro futbol, se complica todo, porque incluso los millonarios no se preocupan tanto en mantener la línea de calidad siempre, tomando en cuenta que existe un grado de relajación porque no importa ser el primero de la lista sino saber llegar al torneo de eliminación directa al que llamamos liguilla. Muchos dirán que en la MLS el sistema es parecido, sí, pero la mentalidad competitiva de ellos es otra y no solo para el futbol o el deporte. Es cultural.

Pumas desde hace tiempo da bandazos y el simple hecho de que los ofrezca es sorprendente, porque con la calidad global técnica y táctica de este plantel no debería en condiciones normales aspirar a mucho, sin embargo el convencimiento interno y el trabajo de resistencia y sacrificio físicos han provocado que un equipo con estas características pueda dar batalla.

Lo mejor que tiene Pumas hoy es que parece haber recuperado las ideas primordiales de dinámica y espíritu, ahora deberá por modelo deportivo y económico interno poco a poco ir encontrando piezas de mayor calidad, porque actualmente tiene muy pocas. Lillini ha hecho más de lo esperado como entrenador y también el plantel ha hecho lo mismo, porque en el futbol mexicano existen equipos en el papel mejores que los Pumas y a pesar de esa percepción están debajo de ellos en la Liga y otros ni siquiera pudieron trascender en la Concacaf.

Y no se trata de mantener este velo de protección muy marcado que suelen tener tanto Chivas, por su cultura patriótica o Pumas por el respaldo de llevar el nombre de la institución educativa más importante del país, sino se trata de colocar, en el caso universitario, las cosas en perspectiva, porque desde que Michel abandonó el barco hasta ahora, la plantilla no es muy distinta y su formación fue extremadamente cuestionable desde el inicio. Pumas hace más de lo esperado y compite más de lo que puede, eso no quiere decir que no podía ganarle a Seattle y que lo sucedido el miércoles no es un malogro.

Lo que no pudo obtener el empecinado equipo universitario en Seattle es muestra de que aunque algunos seguimos pensando que la Liga MX deportivamente sigue siendo superior a la MLS, del otro lado los pasos son cada vez menos cortos y más firmes, aún cuando nos cueste aceptarlo, los equipos de aquella liga siguen creciendo y eso debería provocar que las instituciones mexicanas se pongan mucho más serias, ajusten el sistema de competencia, aprieten los filtros de calidad en la contrastaciones foráneas, fomenten con frecuencia nuevo talento nacional y provoquen una dinámica distinta premiando a los equipos más regulares y no otorgando segundas oportunidades a todos los clubes mediocres que especulan con el formato. Piezas angulares de un torneo que necesita modificarse o morirá pisoteado cada vez más por los incómodos del otro lado de la frontera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LILLINI RESALTÓ EL CRECIMIENTO DE LA MLS: 'PUMAS NO TUVO LA CULPA, ESTO ASCIENDE DESDE HACE 10 AÑOS'