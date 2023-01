Alexis Vega, con antecedente de problemas de cartílago

ANTECEDENTE

El hecho de que Alexis Vega en el 2017 haya tenido un problema de fragmentos de cartílago en la rodilla derecha que requirió de cirugía, obliga al cuerpo médico encabezado por Rafael Ortega a ser muy cuidadoso en el trabajo quirúrgico al que el delantero del Guadalajara será sometido este miércoles. El especialista ingresará el artroscopio en la rodilla de Vega para ir revisando las distintas partes y ahí mismo aplicar la solución al problema, ya sea de menisco o de cartílago. El jefe de los servicios médicos de Chivas, Jaime Figueroa, también estará presente en la cirugía.

SIN PRESENCIA

A pesar de que México no tendrá equipo en el Mundial de Clubes, la FIFA no eligió a ningún árbitro central mexicano para la competencia y la única representación será en el VAR con el Cantante Fernando Guerrero. La Comisión de Arbitraje de FIFA designó a seis árbitros centrales para el evento en Marruecos y el representante de Concacaf será el salvadoreño Ivan Barton de quien se hablan buenas cosas. Jueces de línea mexicanos tampoco habrá, ya que los elegidos fueron el salvadoreño David Morán y el norteamericano Kathryn Nesbit. Lo único para el arbitraje mexicano fue un lugar en el VAR para Fernando Guerrero.

APLICAN REGLAMENTO

Para jugar la fecha 1 de la Segunda División o Liga Premier, los Gavilanes de Matamoros viajaron a Ameca, Jalisco, para enfrentar a Académicos Elite. Cuando el equipo local llevó su cédula para iniciar el partido, el cuerpo arbitral se dio cuenta que no se podía inscribir a ningún elemento de Académicos, y al checar fueron informados que Académicos no tenía ninguna elemento habilitado para jugar, ya que tenía adeudos con la Liga Premier que no cumplió y por ello no podía jugar. La dirigencia de la Premier decidió que el equipo de Ameca perdiera en la mesa, otorgándose el triunfo al cuadro de Matamoros. Académicos tuvo que pagar para poder jugar en la fecha 2 contra Colima.

