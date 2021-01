Cabecita Rodríguez tiene oferta del futbol chino

LO QUIEREN

La falta de refuerzos no es el único problema de los cementeros, otra situación es que un equipo del futbol de China ha presentado una oferta por el Cabecita Rodríguez y ofrece casi seis millones de dólares libres para la institución. En la parte económica es una propuesta muy atractiva para la institución, sin embargo, en la parte deportiva les generaría un serio problema. La ilusión de Cruz Azul es poder sacar algún dinero por Pol Fernández, Walter Montoya y Alex Castro, y que ese recurso les pueda ayudar a salir adelante, pero por ahora no hay nada claro por estos tres elementos.

CERO Y VAN TRES

Luego de no haber podido contratar a Christian Tabó, la directiva del Cruz Azul le apuntó a Nicolás Ibañez, por ello todo el sábado estuvieron negociando con la directiva del Atlético de San Luis. Al igual que en el caso de Tabó, la propuesta cementera era la de obtener al jugador mediante un préstamo y una opción de compra, cosa en la que no estuvieron de acuerdo los potosinos. En un afán de ganar tiempo, los azules solicitaron que Ibañez no jugara contra América para poder seguir negociando. San Luis no aceptó, el delantero jugó e hizo gol contra las Águilas y ya no puede ser transferido en este torneo. Ya son tres los jugadores que Cruz Azul ha tenido en la mira y no han podido cerrar, el primero fue Ian González de Necaxa, el segundo Tabó de Puebla y el tercero Ibañez del Atlético de San Luis.

SIN CLUB

Paul Aguilar, Leo Ramos, Osvaldito Martínez y Alejandro Chumacero son algunos de los jugadores destacados de Liga MX que no han encontrado equipo y que tienen hasta el 31 de enero para poder ser registrados. En el caso de Ramos, Necaxa tiene interés en el delantero, pero no le ha podido llegar al precio a los Tuzos de Pachuca. Paul Aguilar es dueño de sus derechos y busca la posibilidad de mantenerse en activo, mientras que Martínez y Chumacero podrían regresar a Paraguay y Bolivia, respectivamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NECAXA VS ATLÉTICO DE SAN LUIS SE JUGARÍA CON AFICIONADOS.