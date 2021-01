¿Cuánto tiempo estará fuera Furch con Atlas?

LESIÓN GRAVE

Si la fractura en el maleolo que sufrió Julio Furch no se desplazó, se podría evitar la cirugía, y en un lapso de siete u ocho semanas el argentino podría volver a jugar. Si la fractura se desplazó, será necesaria la intervención quirúrgica, y ahí el tiempo de recuperación se podría llevar hasta tres meses. La lesión que sufrió el delantero del Atlas en el amistoso de ayer, se considera como complicada por los médicos especialistas, ya que en esa zona de la punta del peroné, a la altura del tobillo, se encuentran muchos ligamentos.

BUENAS Y MALAS

Alexis Vega se recuperó y será parte de la delegación de Chivas que mañana viaje a Puebla, mientras que Isaac Brizuela no se pudo recuperar y el “Conejo” se perderá el primer partido del torneo a causa de una lesión que se recrudeció durante la pretemporada. Durante la etapa de preparación de los rojiblancos, ni Alexis ni Brizuela pudieron trabajar al parejo de sus compañeros a causa de lesiones. Vega con molestias de aquella entrada de Rivero antes de la Liguilla y “Conejo” con un malestar que ya traía desde la temporada pasada. Ayer los dos fueron valorados y se decidió que Alexis Vega viaje y que Brizuela se queda a realizar trabajo especial de rehabilitación.

SIN EQUIPO

La directiva de Chivas sigue trabajando para tratar de encontrarle club a Josécarlos Van Rankin, Alexis Peña y Michael 'Tortas' Pérez, que tienen contrato vigente con la institución. En el caso de Van Rankin hay clubes interesados, sin embargo, el problema es económico, ya que quienes lo pretenden no le han llegado al salario. En el caso de Alexis Peña, Chivas todavía no se lo termina de pagar al Necaxa, sin embargo, es de los separados por la fiesta del torneo pasado y no tiene cabida en el primer equipo a pesar de que aparece registrado por el Guadalajara. El “Tortas” Pérez el torneo anterior estuvo con Dorados en la Liga de Expansión; los rojiblancos intentan acomodarlo en Primera División, pero hasta ahora no han podido conseguir nada. En el caso de Dieter Villalpando, el contrato del jugador se rescindió y el club ya no tiene nada que ver con el jugador.

