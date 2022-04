De Salamanca a Chivas, el paso de Cadena como DT

EXPERIENCIA

Ricardo Cadena es un tipo de perfil bajo, pero con mucha experiencia, tiene mas de 15 años en los banquillos. En el 2006 arrancó como auxiliar de Ricardo Rayas en los Petroleros de Salamanca en Primera A y con el mismo Rayas estuvo como su brazo derecho en Irapuato, Curtidores y Dorados, antes de aceptar la invitación de Jaime Ordiales para integrarse a la estructura de Necaxa, donde fue asistente del propio Ordiales y de Armando González. Después se reencontró nuevamente con Rayas en Correcaminos, Mineros y Alebrijes. En 2019 fue invitado por Chivas para dirigir a la Segunda División, en ese equipo estaba Pavel Pérez. Anduvo por la Sub 17 y la Sub 20, hasta que Víctor Manuel Vucetich lo integró como parte de su cuerpo técnico con los Rojiblancos.

CONDENADOS

En los últimos cinco torneos Xolos no ha podido pasar de 20 puntos, por ello se entiende que hoy sea el equipo número 17 en la tabla de porcentajes y que esté condenado a pagar multa, ya sea de 80 o 47 millones de pesos. Con la derrota ante Chivas, combinado con los triunfos de Necaxa y Mazatlán, los fronterizos ya no pueden llegar al sitio 16, pero sí pueden ser alcanzados por Bravos que hoy día es 18. El colombiano Oscar Pareja fue el último técnico de Xolos que pudo superar la barrera de los 20 puntos. Gustavo Quinteros, Robert Dante Siboldi, Pablo Guede y ahora el Gallego Méndez no pudieron hacer funcionar al equipo a pesar de que la dirigencia reforzó el plantel. Xolos pagará multa y el próximo campeonato arrancará de nuevo metido en zona de sanciones, ya que al momento es lugar 16 para el nuevo torneo solamente arriba de Bravos y de Querétaro.

OPCIONES

Desde hace por lo menos un par de años, Grupo Orlegi analizaba la posibilidad de dejar la plaza de Tampico al no lograr encontrar apoyo ni de los empresarios locales, ni de las autoridades. Con el título en Liga de Expansión decidieron alargar los tiempos a ver si podían encontrar empresas tamaulipecas que se sumaran, pero no lo consiguieron y por ello tomaron la decisión de vislumbrar otras opciones. Por el momento no tienen nada claro y no sería raro que el próximo torneo lo jueguen en Guadalajara con el nombre de Académicos.

