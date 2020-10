Guardado se perdería Fecha FIFA de noviembre

EN DUDA

Hasta este jueves Andrés Guardado no había podido entrenar con el Betis a causa de una lesión y todo parece indicar que el veterano no podría estar con la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA, donde el cuadro azteca se medirá a Corea del Sur y Japón. Guardado ha sido muy castigado por lesiones en este torneo y hasta antes de la Fecha FIFA de octubre solamente tenía unos minutos en un partido oficial. Con México fue titular ante Holanda, sin embargo, a su regreso con el Betis se reportó lesionado con un problema muscular complejo y desde entonces el capitán mexicano no ha podido entrenar al parejo de sus compañeros. El cuerpo técnico de la selección sigue de cerca el caso de Andrés para saber si lo convocan o no.

SIN LIMITACIONES

Para los partidos ante Corea del Sur y Japón, Gerardo 'Tata' Martino podría convocar a los jugadores que quiera, ya que se viajará después de la Fecha 17, y no como sucedió la pasada donde el estratega no pudo contar con algunos elementos para no afectar a los clubes. Con esta situación se abre la posibilidad para que futbolistas como Carlos Salcedo, Miguel Layún, Sebastián Córdova y Alexis Vega, entre otros, puedan ser tomados en cuenta, con lo cual todo apunta a que Omar Govea, Gerardo Arteaga y Jesús Alejandro Gómez no serán llamados para esta concentración.

NO PLANEADO

Cada uno de los 18 equipos de la Liga MX se han gastado alrededor de dos millones de pesos en el tema de exámenes Covid-19, algo que no tenían contemplado. A falta de dos jornadas para que termine el torneo, y con repechaje y Liguilla por delante, los clubes deben estar conscientes de que el próximo torneo lo tienen que programar contemplando los exámenes de Covid-19, ya que es un hecho que el campeonato entrante se manejará de la misma forma en ese rubro. Entre primer equipo, Sub 20, Sub 17, Femenil, y personal administrativo, cada equipo tiene por lo menos 150 personas a las que se les debe hacer la prueba en los tiempos establecidos por la Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YON DE LUISA: ' LA MISIÓN ES COLOCAR A LA SELECCIÓN MEXICANA EN EL TOP 8 MUNDIAL'.