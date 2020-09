Raúl Gudiño, duda hasta el último momento debido a una lesión

EN VEREMOS

Víctor Manuel Vucetich tomó la decisión de mandar a Antonio Rodríguez a la banca para el partido de esta noche en Aguascalientes, sin embargo, el estratega se encontró con la novedad de que Raúl Gudiño desde hace días presenta una molestia en la parte baja de la espalda y por tal motivo será hasta hoy mismo cuando el joven portero sea sometido a una prueba para ver si está en condiciones de jugar contra el Necaxa. El martes contra Querétaro, Gudiño no pudo estar en la banca por la misma por la lesión que presenta. Ante tal situación dependerá de la evolución que tenga Gudiño el hecho de que Rodríguez se vaya o no a la banca.

OTRA VEZ SANTANDER

En el informe arbitral que presenta cada semana Arturo Brizio reconoce que el penalti que se sancionó a favor de Chivas ante Querétaro no existió y que fue una decisión incorrecta. Hay que recordar que en primera instancia el silbante Eduardo Galván Basulto no la marcó como pena máxima; sin embargo, el VAR que fue Luis Enrique Santander le recomendó que la revisara ya que desde su punto de vista había evidencia de una posible falta. La Comisión la revisó y no encontraron la infracción que vio el 'Tribilín'. Hay que recordar que desde aquella Final entre Chivas y Tigres, Santander ha sido muy cuestionado y por ello la Comisión trata de no ponerlo en los juegos de los rojiblancos. Ahora lo mandaron como VAR y el propio Brizio reconoce que no fue penalti. Lo raro es que a Galván lo suspenden y a Santander lo designan para la fecha 10.

INTERÉS

En una larga charla celebrada en las instalaciones de la Expo Guadalajara, dirigentes del canal de televisión XTI le presentaron una propuesta a los 18 equipos de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), un proyecto para poder transmitir todos los encuentros de esa categoría. El referido canal pasa por algunos sistemas de cable en ciertas ciudades y el modelo al que apuestan es al de una especie de sociedad, donde con el paso de los partidos se puedan integrar patrocinadores y que entonces pueda haber dinero para poder repartir entre los equipos que analizarán la propuesta y en los próximos días darán una respuesta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FEMEXFUT TENDRÁ QUE NEGOCIAR CONTRATO CON SUM