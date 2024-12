¿Alguien ha visto a Shocker?

¿Qué pasó con Shocker? Esa es la pregunta que todo mundo se hace luego de que el pasado domingo 21 de diciembre no se presentó a una función en la Arena Mezquital, de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, yo voy más allá y pregunto: ¿Dónde está Shocker? ¿Alguien conoce su paradero? ¿Cuál es su estado de salud?

A ver, la historia ya muchos se la saben y si no, se las resumo... al no presentarse Shocker a la función, los promotores de la misma, en este caso encabezada por la empresa El Patrón Espectáculos, ofrecieron una disculpa al público que esperaba ver al 1000% Guapo, porque incluso estaba programado en la estelar para apostar la cabellera ante otros cuatro gladiadores.

La bomba estalló cuando más tarde el afamado promotor Kiko Palacios publicó en su Facebook que el motivo por el cual Shocker no había llegado a la función en la Arena Mezquital es porque aparentemente había recaído en su problema de adicciones, mostrando dos pases de abordar de diferentes vuelos CDMX - Monterrey que simplemente el luchador no tomó, además mencionando que fue un familiar de Jair Soria quien le confirmó la recaída.

Hasta ahí la información que prácticamente todos los medios especializados en lucha libre, e incluso los deportivos en general o de espectáculos, han replicado hasta el cansancio, pero ahora les va lo que yo me he enterado en las últimas horas sobre este lamentable caso.

Comencemos por decir que todo apunta a que desgraciadamente Shocker sí ha recaído en su enfermedad de adicciones al alcohol y la droga, siendo esto confirmado por el hermano del propio luchador e incluso la misma fuente me dice que otros gladiadores, cuyos nombres no voy a dar, sostienen que el 1000% Guapo volvió a las andadas y que ese fue el motivo por el que no llegó a la función en Monterrey.

Como en toda polémica hay dos versiones y en este caso la pareja y que también actúa como manager de Shocker ha preferido guardar silencio, señalando que en su momento darán su versión, pero sin aclarar dónde está Shocker y sobre todo, si es verdad o mentira que recayó en las adicciones.

Aquí hay un detalle a destacar en la historia... el pasado domingo Shocker estaba programado para viajar de Ciudad de México a Monterrey en un vuelo de Viva Aerobús que despegaría a las 7:35 AM, pero jamás llegó, por lo que posteriormente se le compró otro vuelo que saldría de CDMX a las 4:15 PM, teniendo el tiempo justo para prácticamente bajarse del avión e irse a luchar a la Arena Mezquital; sin embargo, los promotores lo esperaron hasta las 7 de la noche en el aeropuerto de Monterrey y nunca apareció.

La pareja de Shocker afirma que el luchador sí abordó un taxi para dirigirse al aeropuerto capitalino y tomar su vuelo; sin embargo, y ¡ojo a esto!, Shocker jamás viajó a Monterrey y de hecho eran las 10:00 PM del domingo y la mujer no sabía dónde estaba el luchador. Es aquí donde yo pregunto: ¿Dónde está Shocker y cuál es su estado de salud? Hasta este momento no hay rastro alguno de Shocker, no hay un video en redes sociales ni tampoco ha ofrecido una entrevista para desmentir lo dicho y aclarar por qué no se presentó a la función.

Aquí voy a sumarle que me enteré de que tanto el hermano como la mamá de Shocker lo han buscado para tratar de ayudarlo; sin embargo, según me dice mi fuente, la pareja del luchador es quien no lo ha permitido, evitando a toda costa un contacto entre el 1000% Guapo y su familia. De hecho, es ella quien se ha asumido como la manager al coordinar todas las fechas de trabajo, entrevistas y pagos al luchador, porque incluso, como sucedió apenas el domingo, Shocker rara vez tiene celular y comunicarse con él directamente es casi imposible. La única opción era WhatsApp, pero ya tiene más de un mes que no se conecta, me platicó mi fuente.

Guardar silencio sólo ha aumentado las especulaciones, pues algunos pueden pensar que Shocker reaparecerá y dirá que está bien una vez que se le haya pasado la 'cruda', o incluso hay quienes creen que nuevamente el luchador ya podría estar internado en un centro de rehabilitación. Quizá ese misterio se pueda resolver este 25 de diciembre cuando se realice una función en la Arena Neza, para la cual Shocker está programado.

Regresando al tema de la función del pasado domingo, los promotores ya dan por perdidos los alrededor de 10 mil pesos que gastaron en Shocker entre vuelos de avión, hospedaje en hotel cinco estrellas y adelanto de la mitad de su garantía, sólo piden una aclaración pública del luchador del porqué no se presentó, para que así la credibilidad de la promotora se mantenga ante el público.

Y por último, sobre Shocker, deseo de todo corazón que esté bien, que rinda a su problema con las adicciones y se convierta en un ejemplo para todos aquellos que sufren esta enfermedad.

